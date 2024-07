Δύο αρκούδες εγκλωβίστηκαν σε αυτοκίνητο – Θύμα η… καμπίνα του

Ανοίγοντας οι αρχές άγριας ζωής του Κονέκτικατ τις πόρτες του αυτοκινήτου, η μαμά αρκούδα και το αρκουδάκι της έτρεξαν πανικόβλητες από το εσωτερικό του και μαζί με μία τρίτη αρκούδα κατέφυγαν σώες στο δάσος.

Στο περιστατικό στο Γουίνστεντ, στη βορειοδυτική γωνία του Κονέκτικατ, όχι μακριά από τη Μασαχουσέτη, δεν τραυματίστηκε κανείς. Ωστόσο, το εσωτερικό του αυτοκινήτου είναι χαρακτηριστικό του πανικού που κατέλαβε τις δύο εγκλωβισμένες αρκούδες.

Τον εγκλωβισμό των αρκούδων και τις… επιπτώσεις του κατέγραψε σε εικόνες ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, πιστεύεται πως οι αρκούδες κατάφεραν να μπουν στο αυτοκίνητο ανοίγοντας μια πόρτα, ωστόσο ασαφές παραμένει πώς έκλεισε η πόρτα και πώς εγκλωβίστηκαν εκεί.

A woman from Winsted says her car was totaled after a mother bear and her cub got inside Monday morning.

For more information on black bears in CT, click here: https://t.co/bgIJouMuwi

