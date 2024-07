Γαλλία: Εκκενώθηκε προσωρινά αεροδρόμιο λόγω απειλής για βόμβα – Λήξη συναγερμού

Εκκενώθηκε προσωρινά, μετά από απειλή για βόμβα, αεροδρόμιο στα σύνορα Ελβετίας – Γαλλίας – Γερμανίας, λίγες ώρες μετά το «έμφραγμα» στα δρομολόγια που προκάλεσαν μαζικοί βανδαλισμοί στο γαλλικό σιδηροδρομικό δίκτυο.

Σύμφωνα με τη γαλλική αστυνομία, το αεροδρόμιο Basel-Mullhouse έκλεισε λόγω «συναγερμού για βόμβα».

Δεν αποσαφηνίστηκε αν ο συναγερμός αφορούσε απειλή εντός του τερματικού σταθμού, σε αεροσκάφος ή στην περιοχή του αεροδρομίου.

Μέσω της ιστοσελίδας γνωστοποιείται πως το αεροδρόμιο λειτουργεί πλέον κανονικά και οι πτήσεις σταδιακά ομαλοποιούνται.

End of alert – 26/07/2023 12:42

The airport has reopened, and flight operations are gradually restarting. Passengers are requested to contact their airline for information about their flight. We wish you a safe and happy journey.

— EuroAirport (@euroairportcom) July 26, 2024