Σολτς και Στάρμερ θέλουν να «ξαναγράψουν» το Brexit

Ο νεοεκλεγείς Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δεν έχει κρύψει ότι θα ήθελε μια «επανεκκίνηση» στις σχέσεις της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ενωση. «Ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός επιθυμεί στενότερη συνεργασία (σ.σ. με την Ε.Ε.) στο μέτωπο της ασφάλειας αλλά και στενότερους οικονομικούς δεσμούς σε τομείς όπως είναι η γεωργία, τα χημικά και η αναγνώριση/πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων», γράφει χαρακτηριστικά το Politico. «Ο Κιρ Στάρμερ δεσμεύεται να επιδιώξει μια σημαντική επαναδιαπραγμάτευη της συμφωνίας για το Brexit», έγραφαν οι FT προ μηνών.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Politico ωστόσο, η γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Ολαφ Σολτς θα επιθυμούσε, από την πλευρά της, μια νέα συμφωνία ακόμη μεγαλύτερη από εκείνη που φαντάζεται ο Στάρμερ.

«Το Βερολίνο θέλει να μετατρέψει το προτεινόμενο σύμφωνο ασφαλείας του Βρετανού πρωθυπουργού σε ένα Brexit mega deal που θα περιλαμβάνει τα πάντα, από τους αγροτικούς κανόνες έως και το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus», σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα. Ο δε πρέσβης της Γερμανίας στο Ηνωμένο Βασίλειο Μ. Μπέργκερ βλέπει, από την πλευρά του, την ανάγκη να υπάρξει μια νέα Συμφωνία Ασφάλειας και Συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ενωσης («a Security and Cooperation Agreement between the U.K. and the European Union») που δεν θα περιορίζεται μόνο σε θέματα ασφαλείας.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι οι κ.κ. Στάρμερ και Σολτς είχαν τρεις συναντήσεις μέσα σε μόλις δέκα ημέρες μέσα στον Ιούλιο: στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον, στον τελικό του Euro στο Βερολίνο και στη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αγγλία.

Με πληροφορίες από Politico