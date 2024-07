Ολυμπιακοί Αγώνες 2024 – Παρίσι: Τα «καρέ» μιας ξεχωριστής τελετής έναρξης

Με μια φαντασμαγορική, διαφορετική και σχεδόν τετράωρη τελετή έναρξης, το Παρίσι υποδέχθηκε και επίσημα χθες βράδυ τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, με την Ολυμπιακή Φλόγα να φωτίζει τη γαλλική πρωτεύουσα έως και τις 11 Αυγούστου.

Περίπου 300.000 θεατές γέμισαν τις κερκίδες, στις όχθες του Σηκουάνα, με φόντο τον εμβληματικό πύργο του Αϊφελ.

Στην τελετή 7.000 αθλητές «παρήλασαν» στον ποταμό της «Πόλης του Φωτός», επιβαίνοντας σε συνολικά 85 σκάφη.

Εντυπωσιακά δρώμενα και παραστάσεις πάνω σε πλωτά μέσα και μνημεία πλαισίωσαν τη λαμπρή τελετή.

Τα πλοιάρια ακολούθησαν μια διαδρομή 6 χιλιομέτρων κατά μήκος του Σηκουάνα. Η ελληνική ομάδα παρήλασε πρώτη.

Πίσω από το σκάφος που μετέφερε την ελληνική αποστολή, ακολούθησε η ομάδα των προσφύγων, που στο Παρίσι αριθμεί 37 μέλη. Οι υπόλοιπες αποστολές ακολούθησαν με αλφαβητική σειρά.

Αναχωρώντας από τη γέφυρα Αούστερλιτς, η παρέλαση πέρασε από τον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων και κατέληξε στον Πύργο του Αϊφελ, αφού πέρασε κάτω από γέφυρες και πύλες, συμπεριλαμβανομένων των Πον ντεζ Αρ και Πον νεφ, και αλλά, πολλά ορόσημα της γαλλικής πρωτεύουσας.

Οι κοντινοί σταθμοί του μετρό παρέμειναν κλειστοί, όπως και πολλές από τις γέφυρες. Κανένα αεροπλάνο δεν επιτρεπόταν να πετάξει πάνω την Τελετή Εναρξης, πλην, φυσικά, των αεροσκαφών που συμμετείχαν σε αυτή.

Η Lady Gaga τραγούδησε και χόρεψε πάνω σε μία «χρυσή» σκάλα.

Για πρώτη φορά στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, ένα μέταλ συγκρότημα συμμετείχε στην Τελετή Εναρξης. Πρόκειται για τη γαλλική μπάντα «Gοjira», βραβευμένη με δύο Grammy για τα άλμπουμ «Gramma» και «Fortitude».

Εντυπωσιακή η εικόνα με τον πιανίστα Σοφιάν Παμάρ και την ερμηνεύτρια Ζουλιέτ Αρμανέ, σε μία εκτέλεση του Imagine με φλεγόμενο πιάνο, ενώ η σχεδία τους παρασύρεται από τα νερά του Σηκουάνα.

H έντονη βροχόπτωση επηρέασε την Τελετή Εναρξης, και ακόμα και κόσμος που είχε εφοδιαστεί με αδιάβροχα αποχώρησε. Πολλοί πάντως δήλωσαν αποφασισμένοι να παραμείνουν ως το τέλος. Μία γυναίκα δήλωσε στα μίντια πως αυτή είναι ευκαιρία «ζωής». «Ξέρουμε το Παρίσι. Ακόμα κι αν βρέχει, είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ».

The Paris 2024 Olympic cauldron is lit!

THE PARIS 2024 HOT-AIR BALLOON OLYMPIC CAULDRON IS LIT!

— The Olympic Games (@Olympics) July 26, 2024