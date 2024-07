Ερντογάν: «Οπως μπήκαμε στη Λιβύη, θα μπορούσαμε να μπούμε και στο Ισραήλ»

Αιχμηρές δηλώσεις για το Ισραήλ, έκανε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε συνάντηση με ντόπιους παράγοντες στη Ριζούντα.

«Πρέπει να είμαστε πολύ δυνατοί ώστε το Ισραήλ να μην μπορεί να κάνει αυτά τα πράγματα στην Παλαιστίνη. Ακριβώς όπως μπήκαμε στο Καραμπάχ, ακριβώς όπως μπήκαμε στη Λιβύη, θα μπορούσαμε να κάνουμε το ίδιο σε αυτούς. Δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορούμε να κάνουμε. Μόνο πρέπει να είμαστε δυνατοί» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Erdogan: “We must be very strong so that Israel can’t do these things to Palestine. Just as we entered Karabakh, just as we entered Libya, we might do the same to them. There is nothing we cannot do. Only we must be strong. “

