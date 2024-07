Βρετανία: Οκτώ τραυματίες έπειτα από επίθεση με μαχαίρι

«Μείζον περιστατικό» χαρακτήρισαν οι αρχές στο Σάουθπορτ, στη βορειοανατολική Αγγλία, επίθεση με μαχαίρι, λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι. Στην επίθεση τραυματίστηκαν οκτώ άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και αρκετά παιδιά. Ηδη η αστυνομία έχει συλλάβει έναν άνδρα ως ύποπτο. Οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε τρία διαφορετικά νοσοκομεία, το ένα από τα οποία παιδιατρικό.

Το παιδιατρικό νοσοκομείο «Alder Hey» κάλεσε τους γονείς που επιθυμούν να πάνε στα επείγοντα με τα παιδιά τους να το κάνουν «μόνο σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης», καθώς βρίσκεται αντιμέτωπο με πολύ σοβαρό περιστατικό.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα κίνητρα της επίθεσης, ούτε για την ταυτότητα του δράστη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πλέον «δεν υπάρχει ευρύτερη απειλή για την κοινότητα», ωστόσο το σημείο της επίθεσης έχει αποκλειστεί από την αστυνομία και είναι σε εξέλιξη η έρευνα των αρχών για το περιστατικό. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της πυροσβεστικής και της ιατροδικαστικής υπηρεσίας.

I’m live from Hart Street in Southport after police have cordoned off a huge area following a ‘major incident’

The ECHO understands that a stabbing has taken place at a children’s dance class and one person, believed to be a child, has tragically died. pic.twitter.com/a23sSKWmr2

— Megan Banner (@MeganJBanner) July 29, 2024