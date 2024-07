Οι γάτες που βρέθηκαν από τα… αλώνια στα σαλόνια

Για να βρεθεί κανείς στον Λευκό Οίκο, δεν αρκούν οι ικανότητες και η φιλοδοξία. Χρειάζεται και λίγη τύχη.

Αυτό συνέβη με μια αδέσποτη, γκρι, πρασινομάτα γάτα, τη Γουίλοου, η οποία το 2020 εμφανίστηκε σε προεκλογική συγκέντρωση του Τζο Μπάιντεν στην Πενσιλβάνια, πήδηξε στη σκηνή και έφυγε μαζί με τη μέλλουσα πρώτη κυρία, Τζιλ – η οποία αργότερα έγραψε ακόμη και βιβλίο γι’ αυτήν.

Η Γουίλοου είναι ένα από τα αιλουροειδή που προσδίδουν αξία σε ήδη διάσημα τοπόσημα. Πολλές είναι οι γάτες που έχουν γίνει άγρυπνοι φρουροί γνωστών κτιρίων, λειτουργώντας όχι μόνο πρακτικά, για την εξόντωση των τρωκτικών ή πετούμενων εισβολέων, αλλά και διπλωματικά, αφού με τη χάρη τους αμβλύνουν τις διαφορές και αναδεικνύουν τα κοινά μεταξύ των συνομιλητών στο δωμάτιο.

Εξίσου διάσημη είναι η γάτα Σιβηρίας που κατοικεί στο ξενοδοχείο Lanesborough του Λονδίνου.

From the U.K. to the U.S, from Russia to Venezuela, cats are making themselves at home and helping to pull in the crowds at tourist spots and historic locations around the world. pic.twitter.com/38jCHwDnf7

Πολλοί κάνουν check in μόνο και μόνο για να δουν τη Λίλιμπετ, η οποία έχει πάρει το όνομά της από τη βασίλισσα Ελισάβετ Β’, λέει ο διευθύνων σύμβουλος Stuart Geddes.

Η Λίλιμπετ δεν είναι η μόνη γάτα που κατοικεί σε κάποιο από τα εμβληματικά κτίρια της βρετανικής πρωτεύουσας. Ο Λάρι, ο tuxedo γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας τα τελευταία 14 χρόνια αναταράξεων στη βρετανική πολιτική σκηνή.

Ο Κιρ Στάρμερ είναι ο έκτος πρωθυπουργός -και ο πρώτος Εργατικός- με τον οποίο συγκατοικεί.

Εκτός από τους πρωθυπουργούς που είδε να έρχονται και να παρέρχονται, ο Λάρι κατάφερε να αποχαιρετήσει και τον Πάλμερστον, τον τετράποδο αντίζηλο του υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος αποσύρθηκε το 2020 από τα διπλωματικά καθήκοντα, καταφεύγοντας στη βρετανική ύπαιθρο.

Από την άλλη, ο Χοτζ είναι κάτοικος σκευοφυλακίου, στον καθεδρικό ναό του Southwark που βρίσκεται από το 1106 στη νότια όχθη του Τάμεση όπου περιφέρεται νωχελικά ζητώντας -και παίρνοντας- χάδια από τους επισκέπτες. Θαυμαστές της ασπρόμαυρης γοητείας του, ακόμη και τοπικοί άρχοντες, όπως ο δήμαρχος Λονδίνου.

Yes, I can be bought easily with the right photo-op. What’s your point?

“A real treat to meet rescue cat Hodge today – now Chief Mouser at Southwark Cathedral – and settling in well to the new role.”–Sadiq Khan pic.twitter.com/gyEM6Dlsi5

— Priyamvada Gopal © (@PriyamvadaGopal) December 11, 2020