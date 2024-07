Ε.Ε.: Με το βλέμμα στην αμφιλεγόμενη νίκη Μαδούρο οι Βρυξέλλες

Στο επίκεντρο συζητήσεων μεταξύ Ευρωπαίων διπλωματών αναμένεται να βρεθεί σήμερα, Τρίτη, η αμφιλεγόμενη νίκη του Νικολάς Μαδούρο στις προεδρικές εκλογές της Βενεζουέλας, τη στιγμή που ηγέτες σε όλο τον κόσμο αρνούνται να αναγνωρίσουν την επανεκλογή του.

Σε ένα πλαίσιο διάχυτου σκεπτικισμού ως προς τους ισχυρισμούς του κόμματος Μαδούρο ότι συγκέντρωσε το 51% των ψήφων, η Ομάδα Εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική θα συνεδριάσει σήμερα στις 11 το πρωί (ώρα Ελλάδος).

«Ο λαός της Βενεζουέλας ψήφισε για το μέλλον της χώρας του ειρηνικά και μαζικά», έγραψε ο κορυφαίος διπλωμάτης της Ευρωπαϊκής Ενωσης, Ζοζέπ Μπορέλ, στην πλατφόρμα X. «Η θέλησή τους πρέπει να γίνει σεβαστή».

«Η διασφάλιση πλήρους διαφάνειας στην εκλογική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της λεπτομερούς καταμέτρησης των ψήφων και της πρόσβασης σε εκλογικά αρχεία στα εκλογικά τμήματα, είναι ζωτικής σημασίας», πρόσθεσε.

