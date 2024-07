Ιρλανδία: Ελικόπτερο συνετρίβη σε κτίριο – Αναφορές για θύματα

Ενα ελικόπτερο συνετρίβη την Τρίτη σε ένα κτίριο στην Ιρλανδία, προκαλώντας θύματα, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στο Κιλουκάν στην κομητεία Ουέστμιθ, περίπου στις 15:30 τοπική ώρα (17:30 ώρα Ελλάδας), επιβεβαίωσε η ιρλανδική αστυνομία.

Δυνάμεις της αστυνομίας και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο. Επί του παρόντος, οι Αρχές δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν τον ακριβή αριθμό των θυμάτων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ελικόπτερο συνετρίβη στην οροφή κτηνοτροφικής μονάδας, στην περιοχή Jorristown, μεταξύ των χωριών Ράχαρνι και Κιλουκάν.

Στο σημείο έχει σπεύσει με ομάδα επιθεωρητών και η ιρλανδική Μονάδα Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων (AAIU). «Η AAIU ενημερώθηκε για ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη μονοκινητήριο ελικόπτερο κοντά στο Κιλουκάν, σήμερα το απόγευμα», ανέφερε.

The AAIU has been notified of an accident involving a single-engine helicopter near Killucan Co. Westmeath this afternoon. The AAIU is deploying a team of inspectors at this time. Further updates will be provided when available.

