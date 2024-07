Ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό με στόχο ηγετικό στέλεχος της Χεζμπολάχ

Πολύ ισχυρή έκρηξη ακούστηκε από τα νότια προάστια της Βηρυτού, περιοχή που θεωρείται προπύργιο της λιβανέζικης οργάνωσης Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters, πυκνός καπνός υψώθηκε από την περιοχή. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν δύο νεκρούς.

Πηγή στις υπηρεσίες ασφαλείας του Λιβάνου ανέφερε ότι το πλήγμα, που ήρθε λίγες ώρες από πυραυλική επίθεση της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ, είχε στόχο υψηλόβαθμο διοικητή της σιιτικής οργάνωσης, η τύχη του οποίου παραμένει προς το παρόν αδιευκρίνιστη. Επίσης, πηγή προσκείμενη στη Χεζμπολάχ είπε ότι επρόκειτο για «ισραηλινό πλήγμα». Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου μετέδωσε ότι το ισραηλινό πλήγμα είχε ως στόχο την περιοχή όπου εδρεύει το Συμβούλιο Σούρα (Πολιτικό Γραφείο) της Χεζμπολάχ, στη συνοικία Χαρέτ Χρέιτ. Όπως ανέφερε, έχουν καταρρεύσει δύο όροφοι του κτιρίου.

BREAKING: Big explosion in Dahiyeh, Beirut #Lebanon, suspected Israeli strike targeting Hezbollah Shura Council. Initial footage from area via Jadeed

pic.twitter.com/mhDnqwIl1W

