Ισμαήλ Χανίγια: Νεκρός ο ηγέτης της Χαμάς – Δολοφονήθηκε στο Ιράν

(UPD 8:42) Η Χαμάς ανακοίνωσε πως ο πολιτικός ηγέτης της, ο Ισμαήλ Χανίγια, «δολοφονήθηκε στο Ιράν».

Στην ανακοίνωσή της, η Χαμάς αναφέρει πως θρηνεί τον θάνατο του Ισμαήλ Χανίγια σε «ύπουλη σιωνιστική επιδρομή στο ακίνητο όπου διέμενε στην Τεχεράνη».

Στέλεχος της Χαμάς έκανε λόγο για «άνανδρη ενέργεια» του Ισραήλ, η οποία «δεν θα μείνει ατιμώρητη», σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Ακσά, που πρόσκειται στην οργάνωση.

Ο Σάμι Αμπού Ζούχρι, άλλο στέλεχος της Χαμάς, χαρακτήρισε μιλώντας στο Reuters τη δολοφονία πολύ σοβαρή κλιμάκωση από ισραηλινής πλευράς, που διαβεβαίωσε πως δεν θα επιτύχει τους στόχους της.

Την ίδια πληροφορία δημοσιοποίησαν παράλληλα οι Φρουροί της Επανάστασης –επίλεκτο σώμα των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας–, σύμφωνα με ιρανικό Μέσο Ενημέρωσης.

Οι ιρανικές αρχές διενεργούν έρευνα για τη δολοφονία του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, και τα ευρήματα θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα, μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, νεκρός είναι και ο Ιρανός σωματοφύλακάς του.

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, σύμφωνα με το Reuters, καταδίκασε τη δολοφονία του Χανίγια κάνοντας λόγο για «άνανδρη επίθεση».

Οπως σχολιάζει ο Guardian, ο θάνατος του Χανίγια κρίνεται μεν αναμφίβολα επιζήμιος για τη Χαμάς, όμως η Χαμάς στο παρελθόν έχει αντιμετωπίσει δολοφονίες ηγετών της.

Υπενθυμίζεται ότι το 2004, το Ισραήλ είχε σκοτώσει τόσο τον ηγέτη της Χαμάς Αχμέντ Γιασίν όσο και τον συνιδρυτή της Αμπντέλ Αζίζ αλ Ραντίσι σε επιθέσεις στη Γάζα.

Το Ισραήλ δεν έχει εκδώσει ακόμη επίσημη ανακοίνωση για τον θάνατο του Χανίγια, αλλά υπήρξαν αντιδράσεις από ορισμένους πολιτικούς, όπως ο υπουργός Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αμιχάι Ελιγιάχου, μέλος της ακροδεξιάς του Ισραήλ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το BBC, έγραψε στο Χ ότι ο θάνατος του Χανίγια «κάνει τον κόσμο καλύτερο».

Οι IDF (Ισραηλινές Δυνάμεις Αμυνας) δήλωσαν σε διάφορα μέσα ενημέρωσης – συμπεριλαμβανομένου του CNN και του ειδησεογραφικού πρακτορείου Agence France-Presse – ότι δεν θα απαντήσουν σε αναφορές ξένων μέσων ενημέρωσης σχετικά με τον θάνατο του Χανίγια.

Λίγη ώρα αργότερα, όπως αναφέρουν οι New York Times, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας ότι «δεν υπάρχουν αλλαγές στις αμυντικές κατευθυντήριες γραμμές της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου». Ο στρατός «διεξάγει αξιολόγηση της κατάστασης», αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση.

Η τελευταία φωτογραφία του Χανίγια στην Τεχεράνη, όπως μεταδίδουν οι New York Times, φέρεται πως τραβήχτηκε την Τρίτη και τον απεικόνιζε σε μια έκθεση με ορόσημα του «άξονα της αντίστασης», όπως ανέφεραν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Στη φωτογραφία εμφανίζεται μαζί με τον ηγέτη της παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ Ζιάντ αλ-Νακχάλεχ και μια ομάδα ανδρών.

Πριν από λίγη ώρα, όμαδες της Χαμάς στο Telegram δημοσίευσαν απόσπασμα του Ισμαήλ Χανίγια από συνέντευξη που είχε δώσει στο τηλεοπτικό δίκτυο Al-Jazeera.

Η συνέντευξη συνοδευόταν από ένα απόσπασμα που αποδίδεται στον Χανίγια, στο οποίο ανέφερε ότι «αισθανόμαστε το βάρος της ευθύνης» του παλαιστινιακού ζητήματος και είμαστε «προετοιμασμένοι για αυτό το μαρτύριο για χάρη της Παλαιστίνης».

Ο υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Οστιν παραχωρεί το πρωί της Τετάρτης συνέντευξη Τύπου στις Φιλιππίνες. Σύμφωνα με τον Guardian, στις μέχρι στιγμής δηλώσεις του έχει αναφέρει ότι οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν το Ισραήλ εάν δεχθεί επίθεση και ότι δεν πιστεύει ότι ένας ευρύτερος πόλεμος στη Μέση Ανατολή είναι αναπόφευκτος. Δεν έχει κάνει έως τώρα καμία άμεση αναφορά στη δολοφονία του Χανίγια.

Η δολοφονία του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς είναι «μια απολύτως απαράδεκτη πολιτική δολοφονία», δήλωσε την Τετάρτη στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας. «Πρόκειται για μια απολύτως απαράδεκτη πολιτική δολοφονία και θα οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης», ανέφερε το RIA επικαλούμενο τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Μιχαήλ Μπογκντάνοφ.

Ο Μπογκντάνοφ δήλωσε ότι η εξέλιξη αυτή θα έχει επίσης αρνητικό αντίκτυπο στις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, πρόσθεσε το RIA.

«Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στον παλαιστινιακό λαό, που θυσίασε εκατοντάδες χιλιάδες μάρτυρες όπως ο Χανίγια, για να ζήσει ειρηνικά στην ίδια του την πατρίδα, κάτω από τη σκέπη του δικού του κράτους», αναφέρει το τουρκικό ΥΠΕΞ σε ανακοίνωσή του συμπληρώνοντας ότι «αποδείχτηκε ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου δεν έχει σκοπό την ειρήνη». «Η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τον δίκαιο αγώνα του παλαιστινιακού λαού», καταλήγει η ανακοίνωση.

Οι New York Times επισημαίνουν ότι η τοποθεσία του θανάτου του Χανίγια -δηλαδή η Τεχεράνη- είναι αξιοσημείωτη, καθώς ο ίδιος τα τελευταία χρόνια ζούσε στο Κατάρ, μια χώρα με την οποία το Ισραήλ διατηρεί «άτυπες» σχέσεις, οπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι NYT. Από την αρχή του πολέμου, το Ισραήλ δεν έχει σκοτώσει κανέναν ηγέτη της Χαμάς στο Κατάρ.

Οπως αναφέρουν οι New York Times, οι δηλώσεις που μεταδίδονται στην ιρανική κρατική τηλεόραση έχουν βαρύτητα καθώς αντικατοπτρίζουν την άποψη του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και της κυβέρνησης. Η ιρανική κρατική τηλεόραση έχει κατηγορήσει το Ισραήλ για τον θάνατο του Χανίγια και εκτιμά ότι αυτή η εξέλιξη θα καθυστερήσει την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα κατά αρκετούς μήνες και θα προκαλέσει αντίποινα από τις μαχητικές ομάδες στην περιοχή που υποστηρίζονται από το Ιράν.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna δημοσίευσε βίντεο από δημόσια εμφάνιση του Χανίγια την Τρίτη:

The latest video of the martyr “Ismail Haniyeh” in Tehran and his presence in the “Land of Civilizations” exhibition pic.twitter.com/hEp8XzloiH

— IRNA News Agency (@IrnaEnglish) July 31, 2024