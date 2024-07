Βενεζουέλα: Στα άκρα οδηγεί την κατάσταση ο Μαδούρο, επικηρύσσοντας την αντιπολίτευση

Στα άκρα οδηγείται η κατάσταση στη Βενεζουέλα, μερικά 24ωρα μετά την εκλογική αναμέτρηση με το αμφιλεγόμενο αποτέλεσμα υπέρ του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, με την κυβέρνηση να επικηρύσσει τους ηγέτες της αντιπολίτευσης, τον στρατό να κάνει λόγο για επιχειρούμενο πραξικόπημα κατά του προέδρου, τον κόσμο να ξεχύνεται στους δρόμους να διαμαρτυρηθεί κατά του καθεστώτος, εν μέσω και διεθνούς πίεσης, και τουλάχιστον 12 ανθρώπους να πέφτουν νεκροί στις συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Χθες, Τρίτη, το Καράκας και πολλές άλλες πόλεις της Βενεζουέλας συγκλονίστηκαν από ογκώδεις διαδηλώσεις, τόσο αυθόρμητες όσο και οργανωμένες από την αντιπολίτευση, υπό την ηγέτιδά της Μαρία Καρίνα Ματσάδο, με σφοδρές συγκρούσεις με τις δυνάμεις καταστολής του Τσαβικού καθεστώτος Μαδούρο.

Πληροφορίες μέχρι χθες το βράδυ (ώρα Ελλάδος) έκαναν λόγο για τουλάχιστον 11 νεκρούς, πολλούς τραυματίες και τουλάχιστον 700 συλλήψεις το τελευταίο 24ωρο μόνο, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό της ΜΚΟ Foro Penal, αλλά οι αριθμοί ανεβαίνουν ώρα με την ώρα καθώς είναι πλέον νύχτα στη Βενεζουέλα.

Εντυπωσιακές ήταν οι σκηνές στην επαρχία όπου πολίτες σπάνε και γκρεμίζουν αγάλματα του Ούγο Τσάβες, του προκατόχου και μέντορα του Μαδούρο.

#News: Hugo Chávez’s statue has been toppled and torn down in Venezuela😳| #ONLYinDADE #Venezuela #Trending pic.twitter.com/YRFG7jRDt5

— ONLY in DADE (@ONLYinDADE) July 29, 2024