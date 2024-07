Ισμαήλ Χανίγια: Ποιος ήταν ο πολιτικός ηγέτης της Χαμάς

Ο Ισμαήλ Χανίγια, ο οποίος έπεσε νεκρός έπειτα από ισραηλινή επίθεση στην Τεχεράνη, ήταν ο επί μακρόν πολιτικός ηγέτης της παλαιστινιακής οργάνωσης – που διοικεί με σιδηρά πυγμή τη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, μετά την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας από τον θύλακο.

Ο 62χρονος βρισκόταν στην Τεχεράνη για να παραστεί στην ορκωμοσία του νεοεκλεγέντος προέδρου, Μασούν Πεζεχκιάν.

Ο Χανίγια διεξήγε μεγάλο μέρος των εργασιών του από την πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα. Σύμφωνα με αναλυτές, ήταν το πρόσωπο της Χαμάς και ο διευρυμένος ρόλος του ήταν να διακηρύσσει το δόγμα της οργάνωσης και να συγκεντρώνει πόρους για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεών της.

The latest video of the martyr “Ismail Haniyeh” in Tehran and his presence in the “Land of Civilizations” exhibition pic.twitter.com/hEp8XzloiH

— IRNA News Agency (@IrnaEnglish) July 31, 2024