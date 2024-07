Ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό: Αγνωστο τι απέγινε ο διοικητής της Χεζμπολάχ – «Ηταν στο κτίριο», λέει η οργάνωση

Η σιιτική οργάνωση του Λιβάνου, Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε σήμερα ότι ο υψηλόβαθμος στρατιωτικός διοικητής της Φουάντ Σουκρ βρισκόταν μέσα στο κτίριο στα νότια προάστια της Βηρυτού που στοχοθετήθηκε από ισραηλινή επιδρομή, αλλά δεν διευκρίνισε σχετικά με την τύχη του.

Αργά χθες το βράδυ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον Σουκρ, τον οποίο κατονόμασε ως τον πλέον υψηλόβαθμο διοικητή της Χεζμπολάχ και κατηγόρησε ως υπεύθυνο για το πλήγμα με ρουκέτα το Σάββατο, που στοίχισε τη ζωή σε 12 παιδιά και νέους στα κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψίπεδα του Γκολάν.

Η Χεζμπολάχ έχει διαψεύσει οποιαδήποτε ανάμειξή της στην επίθεση αυτή.

Ο υπουργός Αμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκάλαντ, δήλωσε ότι ο Σουκρ «έχει στα χέρια του το αίμα πολλών Ισραηλινών. Απόψε δείξαμε ότι το αίμα του λαού μας έχει τίμημα και ότι δεν υπάρχει τοποθεσία εκτός εμβέλειας των δυνάμεών μας για τον σκοπό αυτόν».

Υψηλόβαθμη πηγή ασφαλείας από άλλη χώρα στην περιοχή επιβεβαίωσε ότι ο Σούκρ υπέκυψε στα τραύματά του, σύμφωνα με το Reuters.

Στην ανακοίνωσή της σήμερα η Χεζμπολάχ σημείωσε ότι το Ισραήλ επιτέθηκε σε κτίριο κατοικιών στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της λιβανικής οργάνωσης, και πως «αριθμός πολιτών» σκοτώθηκε, ενώ άλλοι τραυματίστηκαν.

Ο Φουάντ Σουκρ «ήταν παρών στο κτίριο αυτό εκείνη τη στιγμή», αλλά η Χεζμπόλάχ εξακολουθεί να αναμένει οριστικά στοιχεία όσον αφορά την τύχη του.

Σήμερα το πρωί ομάδες της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας του Λιβάνου βρίσκονταν στο σημείο της επιδρομής στα νότια προάστια της λιβανικής πρωτεύουσας, καθαρίζοντας τα συντρίμμια από το πλήγμα, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που επικαλείται το Reuters.

Η Χεζμπολάχ έχει δημιουργήσει περίμετρο ασφαλείας γύρω από την περιοχή, αλλά χορήγησε περιορισμένη πρόσβαση σε δημοσιογράφους για να πάρουν πλάνα.

BREAKING: Looks like a targeted assassination strike by israel in the suburbs of Beirut.

Haniyeh & Ziyad Nakhaleh are both in Tehran right now. https://t.co/ijn4MTYNTZ pic.twitter.com/mxji36nZY5

— Arya – آریا 🇮🇷🏴 (@AryJeay) July 30, 2024