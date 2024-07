Σάουθπορτ: Τέσσερις συλλήψεις μετά τα βίαια επεισόδια ακροδεξιών

Η βρετανική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων, τα οποία συνδέονται με τα βίαια επεισόδια στο Σάουθπορτ, την πόλη όπου ένας 17χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον παιδιών, με αποτέλεσμα τρία κορίτσια να χάσουν τη ζωή τους και να τραυματιστούν ακόμη πέντε, όπως και δύο ενήλικες.

Mετά τη δολοφονική επίθεση του 17χρονου, και έπειτα από ψευδή πληροφορία που διέρρευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο δράστης είχε κάνει αίτηση για άσυλο, ακροδεξιοί συγκεντρώθηκαν έξω από τζαμί της περιοχής το βράδυ της Τρίτης. Εκμεταλλεύθηκαν αγρυπνία στη μνήμη των τριών μικρών κοριτσιών που σκοτώθηκαν για να προκαλέσουν επεισόδια.

Σύμφωνα με την επικεφαλής της αστυνομίας στην επαρχία Μέρσεϊσαϊντ, Σερίνα Κένεντι, οι τέσσερις συλληφθέντες μετείχαν στα βίαια επεισόδια που προκάλεσαν τα περίπου 200-300 άτομα που συγκεντρώθηκαν εκεί. Εκτός από τους 54 αστυνομικούς, στα επεισόδια τραυματίστηκαν και τρία σκυλιά της αστυνομίας. Οι τραυματισμοί προκλήθηκαν όταν οι συγκεντρωμένοι πέταξαν εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων τούβλα, πέτρες και μπουκάλια, ενώ πυρπόλησαν και αυτοκίνητα.

If you are involved in the disgusting and violent scenes outside of the mosque in Southport tonight then you should be utterly ashamed of yourselves. It is not “patriotic” or “British” to degrade the memory of recently deceased children for your own racist agenda.

Stop it. Now.

— Red Collective (@RedCollectiveUK) July 30, 2024