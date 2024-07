Λίβανος: Nεκρός ο διοικητής της Χεζμπολάχ Φουάντ Σουκρ

Μία μέρα μετά τη αεροπορική επίθεση στο κτήριο του Πολιτικού Γραφείου της Χεζμπολάχ, στα νότια προάστια της Βηρυτού, ο Φουάντ Σουκρ, που ήταν και ο στόχος του ισραηλινού στρατού, βρέθηκε νεκρός.

Σύμφωνα με δύο πηγές προσκείμενες στις υπηρεσίες ασφαλείας στον Λίβανο, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το πτώμα του εντοπίστηκε στα συντρίμμια του κτηρίου. Επίσης, το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι στην επίθεση κατά του Σουκρ σκοτώθηκαν πέντε πολίτες.

Η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε τον θάνατό του Νο2 της οργάνωσης, δίνοντας στη δημοσιότητα ένα πορτρέτο του. Το θάνατο του Σουκρ ο ισραηλινός στρατός τον είχε ήδη ανακοινώσει από το βράδυ της Τρίτης, αναφέροντας ότι «εξόντωσε» τον διοικητή της λιβανέζικης οργάνωσης, αρμόδιο για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της.

