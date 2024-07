ΗΠΑ: Συμπλοκή σε φυλακή υψίστης ασφαλείας με νεκρούς και τραυματίες

Τρεις κρατούμενοι σκοτώθηκαν και άλλοι εννέα νοσηλεύονται τραυματίες έπειτα από συμπλοκή μεταξύ συμμοριών στη φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Ιλι της Νεβάδα στις ΗΠΑ.

Η συμπλοκή σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην Πολιτειακή Φυλακή σε αγροτική περιοχή περίπου 250 χλμ. βόρεια του Λας Βέγκας. Η φυλακή Ιλι είναι η μοναδική υψίστης ασφαλείας στη Νεβάδα και εκεί στεγάζονται και οι θανατοποινίτες κρατούμενοι, συνολικά 60.

Στη συμπλοκή δεν τραυματίστηκαν σωφρονιστικοί υπάλληλοι.

