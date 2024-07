Ο Τραμπ «επιτέθηκε» στη Χάρις για την καταγωγή της

Ο Ντόναλντ Τραμπ «επιτέθηκε» στην Κάμαλα Χάρις για την καταγωγή της, μιλώντας στην Εθνική Ενωση Μαύρων Δημοσιογράφων: «Είναι Ινδή ή είναι μαύρη; Ηταν Ινδή μέχρι τώρα και ξαφνικά έκανε στροφή και έγινε μαύρη».

Με μητέρα Ινδή και πατέρα Τζαμαϊκανό, η Χάρις είναι η πρώτη γυναίκα στις ΗΠΑ που αναλαμβάνει το αξίωμα αντιπροέδρου.

Αντιδρώντας στη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο Λευκός Οίκος τη χαρακτήρισε «προσβλητική» για τη φυλετική ταυτότητα της Κάμαλα Χάρις.

Η συνέντευξη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, ξεκίνησε με τη σύγκρουσή του με τη δημοσιογράφο του ABC News, Ρέιτσελ Σκοτ. Η Σκοτ ρώτησε τον Ντόναλντ Τραμπ για ποιους λόγους, κατά τη γνώμη του, θα έπρεπε να τον στηρίξουν οι μαύροι ψηφοφόροι, παρά το ιστορικό των ρατσιστικών σχολίω. Απαντώντας, ο Τραμπ χαρακτήρισε την ερώτησή της «φρικτή», «εχθρική» και «ντροπιαστική», ενώ επιτέθηκε και στο δίκτυο ABC αποκαλώντας το «fake».

WATCH: “Why should Black voters trust you after you’ve used language like that?”

Trump is at the National Association of Black Journalists — and it’s going about as well as you’d expect. pic.twitter.com/zFyFxNL8It

— The Tennessee Holler (@TheTNHoller) July 31, 2024