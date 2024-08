Σε εξέλιξη η κηδεία του Χανίγια στην Τεχεράνη – Ο Χαμενεΐ ηγείται των προσευχών

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Αγιατολάχ Χαμενεΐ ηγείται των προσευχών στην κηδεία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια, στην ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη σήμερα Πέμπτη.

Η επίσημη τελετή της κηδείας του ηγέτη της παλαιστινιακής οργάνωσης, ο οποίος σκοτώθηκε στην Τεχεράνη τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Τετάρτη σε πλήγμα αποδιδόμενο στο Ισραήλ, άρχισε νωρίς σήμερα στο κέντρο της πρωτεύουσας του Ιράν.

Πλήθος σε πένθος — αρκετοί παρευρισκόμενοι είχαν παλαιστινιακές σημαίες ή πορτρέτα του ηγέτη της Χαμάς στα χέρια — συγκεντρώθηκε στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, στην καρδιά της πόλης.

Funeral prayers over the body of the martyr Ismail Haniyeh and his companion in the Iranian capital, Tehran lead by Iran’s Supreme leader Khamenei. pic.twitter.com/C9r47M1ViW

Την Τετάρτη υπήρξαν αναφορές σύμφωνα με τις οποίες ο Αλί Χαμενεΐ διέταξε άμεσο πλήγμα κατά του Ισραήλ για τη δολοφονία του Χανίγια.

Ο Χανίγια βρισκόταν στο Ιράν με διπλωματική βίζα προκειμένου να παραστεί στην ορκωμοσία του νέου προέδρου της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος εξελέγη με την υπόσχεση να ξεκινήσει διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να χαράξει τον δρόμο προς τον περιορισμό των οικονομικών κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Κάτι που σήμαινε ότι θα έπρεπε να έρθει σε συμφωνία με τη Δύση για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Ωστόσο, η δολοφονία Χανίγια την επομένη της ορκωμοσίας αλλάζει τα δεδομένα και πιθανόν «θα καταστήσει πιο δύσκολο το ενδεχόμενο επανάληψης των συνομιλιών», όπως εκτιμά στο Politico ο Βαλί Νασρ, καθηγητής Διεθνών Υποθέσεων και Μεσανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins.

«Οι περισσότεροι νέοι Ιρανοί πρόεδροι έχουν μήνες για να προσαρμοστούν στους ρυθμούς των προσπαθειών για σταδιακή πυρηνική κλιμάκωση, επιθέσεις κατά αντιπάλων και μυστικές συνομιλίες με τη Δύση για την ανακούφιση από τις κυρώσεις. Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν είχε στη διάθεσή του μόλις δέκα ώρες», υπογραμμίζουν επίσης οι αρθρογράφοι των ΝΥΤ, Ντέιβιντ Σάνγκερ και Φαρνάζ Φασιχί σε ανάλυσή τους με τίτλο «Οι επιλογές του Ιράν για αντίποινα και η απειλή κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή».

🚨 The Funeral for Hamas Chief Political Officer Ismail Haniyeh, killed by an Israeli missile strike in Tehran, is currently taking place at the University of Tehran. Senior Iranian officials and members of the “Axis of Resistance” are in attendance.#Iran #Israel #Hamas pic.twitter.com/CPvJgaz7Qk

— BigBreakingWire (@BigBreakingWire) August 1, 2024