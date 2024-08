Μοχάμεντ Ντέιφ: Το Ισραήλ λέει ότι «εξόντωσε» τον στρατιωτικό διοικητή της Χαμάς στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη ότι ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη σκότωσαν τον στρατιωτικό επικεφαλής της Χαμάς στη Γάζα, Μοχάμεντ Ντέιφ, σε επίθεση στη Χαν Γιουνίς τον περασμένο μήνα.

Ο ισχυρισμός του Ισραήλ ότι ο Ντέιφ – φερόμενος ως «αρχιτέκτονας» της επίθεσης κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου- σκοτώθηκε, έρχεται σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά την πραγματοποίηση της επίθεσης.

We can now confirm: Mohammed Deif was eliminated.

— Israel Defense Forces (@IDF) August 1, 2024