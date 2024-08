Ισραήλ: Συνωστισμός στο διεθνές αεροδρόμιο – 70.000 επιβάτες αναζητούν πτήση

Δεκάδες χιλιάδες επιβάτες στο διεθνές αεροδρόμιο «Μπεν-Γκουριόν» αναζητούν μια πτήση για να φύγουν από το Ισραήλ, καθώς, εξαιτίας των φόβων για κλιμάκωση του πολέμου, πληθαίνουν οι εταιρείες που ματαιώνουν τη σύνδεση με το Τελ Αβίβ, όπως προηγουμένως έκαναν με τον Λίβανο. Πολλές είναι οι χώρες που έχουν εκδώσει ταξιδιωτικές οδηγίες προς τους πολίτες τους εξαιτίας της κλιμακούμενης κρίσης, ενώ αναστέλλονται διαρκώς επιβατικές και εμπορικές πτήσεις προς το Ισραήλ.

Η Lufthansa και η Fly Dubai προστέθηκαν σήμερα στις αεροπορικές εταιρείες που ματαιώνουν όλες τις πτήσεις προς και από το Τελ Αβίβ, ενώ, σύμφωνα με το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, επτά συνολικά αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη αναστείλει μέχρι νεωτέρας τις αεροπορικές συνδέσεις με το αεροδρόμιο «Μπεν-Γκουριόν»: Delta, United Airlines, Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Fly Dubai και Air India.

Οπως αναφέρουν οι Times of Israel, περίπου 70.000 επιβάτες βρίσκονται στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ, με πολλούς να προσπαθούν να προλάβουν τις τελευταίες πτήσεις. Πολλοί φοβούνται νέες ακυρώσεις πτήσεων και πως δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στις χώρες τους.

Σε μια προσπάθεια να εξυπηρετηθούν οι επιβάτες και να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες για εισιτήρια, η ισραηλινή ιδιωτική εταιρεία Arkia ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει επιπλέον πτήσεις από το Τελ Αβίβ προς την Αθήνα μετ’ επιστροφής για αύριο Παρασκευή 2 Αυγούστου και μεθαύριο Σάββατο 3 Αυγούστου. Σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, δεν υπάρχουν προς το παρόν ακυρώσεις πτήσεων ή αλλαγές στο πτητικό πρόγραμμα των αεροδρομίων της Κύπρου.

Ωστόσο μετέδωσε ότι μια σημερινή πτήση της Lufthansa (η LH682), που αναχώρησε το πρωί από το Μόναχο με τελικό προορισμό το Τελ Αβίβ, εν τέλει προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και το αεροσκάφος επέστρεψε στη Γερμανία, αφού το πλήρωμα αρνήθηκε να συνεχίσει το ταξίδι στο Ισραήλ. Σύμφωνα με την ισραηλινή δημόσια τηλεόραση, που επικαλείται πηγές της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας του διεθνούς αεροδρομίου του Τελ Αβίβ, οι επιβάτες της πτήσης είχαν ήδη ενημερωθεί πριν από την απογείωση από το Μόναχο ότι το αεροπλάνο θα πραγματοποιούσε ενδιάμεση προσγείωση στην Λάρνακα «για αλλαγή προσωπικού».

