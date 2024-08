Πώς έγινε η μεγαλύτερη ανταλλαγή κρατουμένων μετά τον Ψυχρό Πόλεμο

Τα ονόματα όσων περιλαμβάνονται στη μεγάλη ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ Ρωσίας και Δύσης, έδωσε στη δημοσιότητα το πρακτορείο Reuters.

Στον κατάλογο περιλαμβάνονται τρεις Αμερικανοί πολίτες και ένας μόνιμος κάτοικος των ΗΠΑ, οι οποίοι επαναπατρίζονται από τη Ρωσία. Πρόκειται για τον δημοσιογράφο της Wall Street Journal, Εβαν Γκερσκόβιτς, τον πρώην Αμερικανό πεζοναύτη Πολ Γουίλαν, τη Ρωσοαμερικανίδα δημοσιογράφο Αλσού Κουρμάσεβα και τον αντιφρονούντα Βλαντίμιρ Καρά-Μούρζα.

Παράλληλα, 12 Γερμανοί υπήκοοι και Ρώσοι πολιτικοί κρατούμενοι επιστρέφουν στη Γερμανία. Πρόκειται για τους Ντίτερ Βορονίν, Κεβιν Λικ, Ρίκο Κρίγκερ, Πάτρικ Σόμπελ, Χέρμαν Μόιζες, Ιλιά Γιάσιν, Λίλια Τσανίσεβα, Ξένια Φαντέγεβα, Βαντίμ Οστάνιν, Αντρεϊ Πιροβάροφ, Ολεγκ Ορλόφ και Σάσα Σκοσιλένκο.

Την ίδια στιγμή, οι οκτώ κρατούμενοι που επαναπατρίζονται στη Ρωσία είναι οι Βαντίμ Κρασίκοφ (από τη Γερμανία), Αρτέμ Βικτόροβιτς Ντούλτσεφ (από τη Σλοβενία), Αννα Βαλέρεβνα Ντούλτσεβα (από τη Σλοβενία), Μιχαήλ Βαλιέρεβιτς (από τη Νορβηγία), Πάβελ Αλεξέγιεβιτς Ρούμπτσοφ (από την Πολωνία), Ρόμαν Σελέζνεφ (από τις ΗΠΑ), Βλαντισλάβ Κλιούσιν (από τις ΗΠΑ) και Βαντίμ Κονοστσένοκ (από τις ΗΠΑ).

Τη λίστα των 26 ατόμων συμπληρώνουν, σύμφωνα με πηγή με γνώση του θέματος, δύο ανήλικοι που δεν θεωρούνταν κρατούμενοι.

Σύμφωνα με τουρκική πηγή που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, η διαδικασία ανταλλαγής των 24 κρατουμένων και των δύο ανηλίκων, ολοκληρώθηκε την Πέμπτη στην Αγκυρα. Νωρίτερα, οι κρατούμενοι υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις και άλλους ελέγχους, ανέφερε η ίδια τουρκική πηγή, η οποία αρνήθηκε να σχολιάσει που θα μεταφερθούν στη συνέχεια.

Ενας μάρτυρας ανέφερε στο πρακτορείο πως ρωσικό κυβερνητικό αεροσκάφος απογειώθηκε από την τουρκική πρωτεύουσα μετά την ολοκλήρωση της ανταλλαγής. Τέσσερα ακόμα αεροσκάφη που πιστεύεται ότι συμμετείχαν στην ανταλλαγή ήταν σταθμευμένα στο αεροδρόμιο Esenboga της Αγκυρας, είπε επίσης ο μάρτυρας.

Σημειώνεται πως τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιήθηκαν αεροπορικές πτήσεις, με τουλάχιστον έξι ειδικά ρωσικά κυβερνητικά αεροσκάφη, από και προς φυλακές της Ρωσίας, όπου κρατούνται αντιφρονούντες.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων, Flightradar24, ρωσικό αεροσκάφος, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενη ανταλλαγή κρατουμένων, στην οποία συμμετείχαν ΗΠΑ και Ρωσία, είχε πετάξει από τη Μόσχα προς το Καλίνινγκραντ, το οποίο συνορεύει με την Πολωνία και τη Λιθουανία, προτού επιστρέψει στη ρωσική πρωτεύουσα. Η Pervy Otdel, μια ένωση που ειδικεύεται στην υπεράσπιση ατόμων σε υποθέσεις κατασκοπείας στη Ρωσία, δήλωσε ότι η πτήση θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι είχε πραγματοποιηθεί ανταλλαγή κρατουμένων στα πολωνικά σύνορα.

Από την πλευρά τους, οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες ανέφεραν νωρίτερα ότι συντόνισαν μια μεγάλη ανταλλαγή κρατουμένων. «Μια επιχείρηση ανταλλαγής κρατουμένων θα πραγματοποιηθεί σήμερα υπό τον συντονισμό μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η τουρκική MIT, προσθέτοντας ότι «ανέλαβε σημαντικό ρόλο διαμεσολαβητή σε αυτή την επιχείρηση».

Ο Τζο Μπάιντεν έκανε λόγο την Πέμπτη για έναν «διπλωματικό άθλο» και μία «ιστορική» ανταλλαγή κρατουμένων, τη «μεγαλύτερη από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου», όπως τη χαρακτήρισε ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζέικ Σάλιβαν.

Σε ανακοίνωσή του, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως ορισμένοι από τους κρατούμενους που απελευθερώθηκαν, στο πλαίσιο της συμφωνίας, παρέμεναν άδικα στη φυλακή για χρόνια. «Η συμφωνία απελευθέρωσης ήταν ένας διπλωματικός άθλος», τόνισε ο Τζο Μπάιντεν.

Από την πλευρά του, ο Τζέικ Σάλιβαν ευχαρίστησε την Τουρκία για την παροχή κρίσιμης υλικοτεχνικής υποστήριξης στην ανταλλαγή των κρατουμένων.

Ευχαριστίες προς την Αγκυρα, για τη συνεισφορά της MIT στην επιχείρηση, εξέφρασαν επίσης ο Τζο Μπάιντεν και ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Αντονι Μπλίνκεν, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

Σε διάγγελμά του, ο Μπάιντεν ανέφερε ότι συνομίλησε με τους πρώην κρατούμενους, οι οποίοι είχαν επίσης την ευκαιρία να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με συγγενείς τους. «Σε μερικές ώρες θα υποδεχτούμε στην πατρίδα τους συμπατριώτες μας», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας πως «δεν υπάρχει λόγος να μιλήσει με τον Πούτιν».

Χαιρέτισε δε τη συνεργασία των ΗΠΑ με τους συμμάχους τους για την επίτευξη της συμφωνίας, λέγοντας πως «σήμερα αποδεικνύεται γιατί χρειάζεσαι φίλους σε αυτόν τον κόσμο». «Οι σύμμαχοι έλαβαν τολμηρές και θαρραλέες αποφάσεις στο πλαίσιο της συμφωνίας», πρόσθεσε. Υποστήριξε, μάλιστα, ότι για την ανταλλαγή χρειάστηκαν «σημαντικές παραχωρήσεις» εκ μέρους της Γερμανίας. Ερωτηθείς τι ζήτησε η Γερμανία για να συνεργαστεί, ο πρόεδρος Μπάιντεν απάντησε «τίποτα».

Η συντάκτρια της Wall Street Journal, Εμα Τάκερ, δήλωσε ότι η ανταλλαγή ήταν «η μόνη λύση, δεδομένου του κυνισμού του προέδρου Πούτιν».

Από την πλευρά του, το Βερολίνο, επιβεβαιώνοντας την απελευθέρωση του Βαντίμ Κρασίκοφ, του Ρώσου που καταδικάστηκε το 2019 για τη δολοφονία ενός πρώην Τσετσένου ενόπλου στη Γερμανία, δήλωσε ότι «δεν ήταν μια εύκολη απόφαση».

«Η υποχρέωσή μας να προστατεύσουμε τους Γερμανούς υπηκόους και η αλληλεγγύη μας προς τις ΗΠΑ ήταν σημαντικά κίνητρα», ανέφερε η κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, χαιρέτισε επίσης την ανταλλαγή των κρατουμένων, λέγοντας: «Καλωσορίζω την απελευθέρωση ενός αριθμού κρατουμένων που κρατούνται στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων των Βλαντίμιρ Καρά – Μουρζά, Πολ Γουίλαν και Εβαν Γκέρσκοβιτς», έγραψε στο X.

«Θα συνεχίσουμε να καλούμε τη Ρωσία να υποστηρίξει την ελευθερία της πολιτικής έκφρασης», πρόσθεσε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

I welcome the release of a number of prisoners held in Russia, including Vladimir Kara-Murza, Paul Whelan and Evan Gershkovich.

My thoughts are with them and their loved ones as they are reunited.

We will continue to call on Russia to uphold freedom of political expression.

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) August 1, 2024