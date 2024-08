Μεσίστια η σημαία στην τουρκική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ προς τιμήν του Ισμαήλ Χανίγια

Η τουρκική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ κατέβασε τη σημαία της μεσίστια για να τιμήσει τον δολοφονημένο ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια πριν από την ταφή του στο Κατάρ.

Η Τουρκία ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα Παρασκευή ότι θα κηρύξει εθνική ημέρα πένθους για τον Χανίγια, για τον θάνατο του οποίου έχει κατηγορηθεί ευρέως το Ισραήλ, παρά το γεγονός ότι η χώρα δεν επιβεβαιώνει ούτε διαψεύδει την εμπλοκή της.

Turkish flag in its embassy building in Tel Aviv lowered due the national mourning on the killing of Hamas leader Heniyeh, reportedly by Israel pic.twitter.com/WuM2Ory8Pz

— Guy Elster (@guyelster) August 2, 2024