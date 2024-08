Πλήθη κόσμου στην κηδεία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην Ντόχα

Xιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Ντόχα για να αποτίσουν φόρο τιμής στον εκλιπόντα πολιτικό ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια και να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους προς τους Παλαιστίνιους στη Γάζα, όπως αναφέρουν αραβικά Μέσα.

Στην τελετή παρευρίσκονται υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς, καθώς και ο σεΐχης του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, ο πρώην σεΐχης Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι και ο υπουργός Εξωτερικών Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι.

The funeral prayer for #Hamas chief #IsmailHaniyeh was held in #Doha today. Qatari Amir Sheikh @TamimBinHamad, his father Amir & Defense Minister Dr. Khalid Al Attiyah attended at Imam Muhammad bin Abdul Wahhab Mosque. Many Qataris, residents & mourners from abroad were present. pic.twitter.com/SXrsM1rbay

