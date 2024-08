Φιλ Γκόρντον: Ο «ευρωπαϊστής» στην ομάδα της Χάρις

Μιλάει τέσσερις ευρωπαϊκές γλώσσες (γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, γαλλικά)· έχει κάνει «διατριβή» πάνω στον Ντε Γκωλ και έχει μεταφράσει στα αγγλικά ένα βιβλίο του Σαρκοζί· υπήρξε διευθυντής του Κέντρου για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη (CUSE) στο ινστιτούτο Brookings και υφυπουργός ευρωπαϊκών υποθέσεων επί Ομπάμα, ενώ όσοι τον έχουν γνωρίσει προσωπικά μνημονεύουν, μεταξύ άλλων, την αγάπη του για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Ο Φιλ Γκόρντον είναι, πια, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της Κάμαλα Χάρις. Αν και Αμερικανός, γνωρίζει σε βάθος τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Σύμφωνα μάλιστα με όσα αναφέρει το Politico, ο 61χρονος διπλωμάτης καριέρας είναι «ο σύμμαχος που έχει τώρα η Ευρώπη στην ομάδα της Κάμαλα Χάρις».

Good meeting today with @AndriyYermak. Discussed follow-up to Ukraine’s recent Peace Summit, which @VP participated in, plans for next week’s NATO Summit, and the unwavering U.S. support for Ukraine in the face of continued Russian aggression. pic.twitter.com/OzHFKdyEDZ

— Phil Gordon (@PhilGordon46) July 3, 2024