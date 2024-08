Σάουθπορτ: Φόβος για κλιμάκωση των ακροδεξιών διαδηλώσεων

Μεγάλος αριθμός ακροδεξιών συγκεντρώσεων αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός των ημερών στην Αγγλία, με αφορμή την επίθεση με μαχαίρι 17χρονου στο Σάουθπορτ, που κόστισε τη ζωή σε τρία μικρά κορίτσια, ενώ έχουν τραυματιστεί ακόμη επτά παιδιά και δύο ενήλικες.

Σύμφωνα με τον Guardian, τουλάχιστον 19 ακροδεξιές συγκεντρώσεις σχεδιάζονται σε πόλεις της Αγγλία, με την αστυνομία να βρίσκεται σε επιφυλακή για να προλάβει ρατσιστικές επιθέσεις και επεισόδια, ανάλογα με αυτά σε τέμενος στο Σάουθπορτ, με αφορμή την αγρυπνία στη μνήμη των θυμάτων. Στην ακροδεξιά αυτή διαδήλωση, που ξεκίνησε με αφορμή τη διάδοση ψευδών πληροφοριών ότι ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι ήταν αιτών άσυλο στη χώρα τραυματίστηκαν 54 αστυνομικοί, ενώ ακολούθησαν περισσότερες από 110 συλλήψεις τις επόμενες ημέρες.

Μάλιστα, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ψευδής φωτογραφία, που δείχνει έναν άνδρα με μουσουλμανική αμφίεση και γενειάδα να κρατάει μαχαίρι και να απειλεί να σκοτώσει ένα παιδί. Η φωτογραφία φέρει λεζάντα στην οποία γράφει: «Προστατέψτε τα παιδιά μας».

