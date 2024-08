Κάμαλα Χάρις: Εξασφάλισε το χρίσμα των Δημοκρατικών

Ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών ανακοίνωσε ότι η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, έχει εξασφαλίσει επαρκείς ψήφους για να λάβει το χρίσμα του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές. Σύμφωνα με τον Τζέιμι Χάρισον, αν και η διαδικτυακή ψηφοφορία των αντιπροσώπων θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, η Κάμαλα Χάρις έχει ήδη ξεπεράσει σε ψήφους το απαιτούμενο όριο.

Το χρίσμα του Δημοκρατικού Κόμματος θα αποδοθεί στο προσεχές συνέδριό του (δεν έχει οριστεί ακόμη η ημερομηνία0, αν και ήδη από τις 7 Αυγούστου θα έχουν ανακοινωθεί τα οριστικά αποτελέσματα. Ήδη η Κάμαλα Χάρις, την οποία πρότεινε ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, δήλωσε στο Χ: «Είναι τιμή μου που είμαι η υποψήφια των Δημοκρατικών. Θα αποδεχθώ αυτή την τιμή την επόμενη εβδομάδα».

I am honored to be the Democratic nominee for President of the United States. I will officially accept the nomination next week.

This campaign is about people coming together, fueled by love of country, to fight for the best of who we are.

Join us: https://t.co/abmve926Hz

— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 2, 2024