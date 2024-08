Μέση Ανατολή: Μπορεί ο Μπάιντεν να αποτρέψει τη σύρραξη;

Γράφοντας στους Financial Times την Πέμπτη, η Κιμ Γκάτας, distinguished fellow στο Columbia Institute of Global Politics και συγγραφέας του «Black Wave» (για τη γεωπολιτική αντιπαράθεση Ιράν-Σαουδικής Αραβίας), υπογράμμιζε ότι έχει φτάσει η στιγμή για το τελεσίγραφο του Μπάιντεν προς τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου: Να δεχθεί τα νέα αντίποινα, να πανηγυρίσει για την εξουδετέρωση των αντιπάλων του Ισραήλ (την Πέμπτη το Τελ Αβίβ επιβεβαίωσε ότι σκότωσε και τον στρατιωτικό διοικητή της Χαμάς, Μοχάμεντ Νταΐφ, προ τριών εβδομάδων) και να προσχωρήσει σε συμφωνία για το τέλος του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων.

«Οπως και στο πρόσφατο παρελθόν, το Ιράν είναι πιθανό να εξαπολύσει αντίποινα ευθέως κατά του Ισραήλ. Αυτό δεν είναι καλό για την περιφερειακή ασφάλεια, ενώ δίνει στον πρωθυπουργό του Ισραήλ την κλιμάκωση του πολέμου την οποία επιζητούσε», σημειώνει στην «Κ» ο Μεχράν Καμράβα , καθηγητής στο παράρτημα του Πανεπιστημίου του Georgetown στο Κατάρ και συγγραφέας (μεταξύ άλλων) του περυσινού «Triumph and Despair: In Search of Iran’s Islamic Republic». «Η προσοχή της διεθνούς κοινής γνώμης θα αποσπαστεί περαιτέρω από την εθνοκάθαρση που υπόκεινται οι Παλαιστίνιοι».

Ο Γιάννης Παλαιολόγος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1979. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, από όπου έλαβε πτυχίο Πολιτικής, Φιλοσοφίας και Οικονομικών και μεταπτυχιακό στη Φιλοσοφία. Έχει εργαστεί ως αρχισυντάκτης ειδικών εκδόσεων στην εφημερίδα City Press (2006-9) και διευθυντής στην εφημερίδα Free Sunday (2009-2012). To 2014 εκδόθηκε το βιβλίο του «The Thirteenth Labour of Hercules» με θέμα την ελληνική κρίση (Portobello Books, Λονδίνο). Ακολούθησε η ελληνική έκδοση (Εκδόσεις Εστία). Αρθρογραφεί στην Wall Street Journal, ενώ έχει συνεισφέρει άρθρα σε άλλα διεθνή μέσα, όπως η Washington Post, οι Financial Times και το Politico Europe, τα περιοδικά Time, New Republic και American Prospect. Το 2012 ήταν ο πρώτος νικητής του ελληνικού διαγωνισμού οικονομικής δημοσιογραφίας της Citi, για ρεπορτάζ του με θέμα τις διαπραγματεύσεις για το PSI. Εκπροσώπησε την Ελλάδα ως Marshall Memorial Fellow για την περίοδο 2015-6. Εκτός δημοσιογραφίας, ήταν συν-σεναριογράφος το θεατρικού «Μαμά Ελλάδα2» (2009-10), μία σάτιρα για τη διαφθορά και τη μη κάθαρση στη σύγχρονη Ελλάδα που έλαβε εκτεταμένη κάλυψη από το διεθνή Τύπο. Ήταν επίσης ο βασικός συντελεστής της εκδήλωσης «K Inspiration» για τα 100 χρόνια της Καθημερινής (2019). Είναι ανταποκριτής της Καθημερινής και του ΣΚΑΪ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

