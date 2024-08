Δρακόντεια μέτρα ασφάλειας στη Βρετανία μετά τις νυχτερινές ταραχές

Η βρετανική αστυνομία αναπτύσσει περισσότερους αστυνομικούς στους δρόμους, έπειτα από προειδοποιήσεις για πιο βίαια επεισόδια το Σαββατοκύριακο, ενώ έχουν ενισχυθεί και τα μέτρα ασφάλειας στα τζαμιά, μετά την πυρπόληση αυτοκινήτων από διαδηλωτές κατά των μεταναστών.

Scenes from Sunderland. A car turned over, shortly before being torched, by ordinary citizens with legitimate concerns, and a man wearing a Swastika on his skin. pic.twitter.com/1INUOdJBpy

Οι βίαιες διαδηλώσεις ξέσπασαν έπειτα από τη δολοφονία τριών μικρών κοριτσιών στο Σάουθπορτ.

For those who say these aren’t far right protests, well, in Sunderland they shouted racist slogans, they attacked an Uber driver’s car because of his colour and they attempted to march on the mosque, only stopped by riot police. Pretty conclusive evidence if you ask me pic.twitter.com/IpeSs9lW6w

— Nick Lowles (@lowles_nick) August 2, 2024