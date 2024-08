Ουκρανία: «Καταστρέψαμε ρωσικό υποβρύχιο και S-400 στην Κριμαία»

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέστρεψε ρωσικό υποβρύχιο και αντιαεροπορικό σύστημα S-400 στην περιοχή της Κριμαίας.

Από τη χθεσινή επίθεση υπέστησαν σημαντικές ζημιές τέσσερις εκτοξευτές του αντιαεροπορικού συστήματος Triumf.

The General Staff of the Armed Forces of Ukraine reported that Ukrainian forces successfully destroyed the Russian Black Sea Fleet submarine “Rostov-on-Don” and significantly damaged four “Triumph” air defense missile launchers. pic.twitter.com/ANLGevDtFG

— NEXTA (@nexta_tv) August 3, 2024