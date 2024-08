Αλλη μία ημέρα ταραχών στη Βρετανία – Ανησυχία στη μουσουλμανική κοινότητα

Ταραχές ξέσπασαν σήμερα Σάββατο σε πολλές πόλεις της Βρετανίας, όπου οργανώθηκαν διαδηλώσεις κατά των μεταναστών και των μουσουλμάνων, όπως στο Λίβερπουλ, στη βορειοδυτική Αγγλία.

Στην πόλη αυτή οι διαδηλωτές εκτόξευσαν καρέκλες, τούβλα και άλλα αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, ανέφερε φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου.

The people of Liverpool are being attacked and terrorized by these racists.

They have entered Liverpool city centre setting of smoke bombs scaring families!

Utter disgrace. #Liverpool #Riots #Southport #EndBadGovernaceProtest #protest #Facism pic.twitter.com/maH5JrijZs

— Abdi Ahmed (@Abdi_ahmed15) August 3, 2024