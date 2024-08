Μπαγκλαντές: Ταραχές με 27 νεκρούς – Οι διαδηλωτές ζητούν παραίτηση της πρωθυπουργού

Τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα Κυριακή, στη διάρκεια ταραχών στο Μπαγκλαντές.

H αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και άλλο εξοπλισμό για να διαλύσει δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές που κάλεσαν την πρωθυπουργό Σεΐχ Χασίνα να παραιτηθεί.

⚡️JUST IN

🇧🇩 Curfew Imposed in Bangladesh After Riots Escalate: media

More than 10 people have been killed and 42 hospitalised with gunshot wounds as police clash with rioters in Dhaka and other cities, the Daily Star reports. pic.twitter.com/92jpWBoUIW

