Μπανγκλαντές: Στους 77 οι νεκροί από τις ταραχές – Εντολή για απαγόρευση της κυκλοφορίας

Τουλάχιστον 77 άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις στο Μπανγκλαντές σήμερα Κυριακή, καθώς η αστυνομία εκτόξευσε δακρυγόνα και χρησιμοποίησε πλαστικές σφαίρες για να διαλύσει πλήθη διαδηλωτών που ζητούσαν την παραίτηση της πρωθυπουργού Σεΐχ Χασίνα.

Η κυβέρνηση διέταξε απαγόρευση της κυκλοφορίας επ’ αόριστον, με έναρξη στις 18.00 τοπική ώρα σήμερα (15.00 ώρα Ελλάδας). Είναι η πρώτη φορά που λαμβάνεται τέτοιο μέτρο από τότε που ξεκίνησαν οι διαμαρτυρίες, τον περασμένο μήνα. Οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης τριήμερη πανεθνική αργία από αύριο Δευτέρα.

BREAKING: Bangladesh police are FIRING SHOTS at protesters.

After Sunday’s protests left over 40 people dead, a CURFEW and INTERNET BLACKOUT have been imposed.

AUTHORITARIAN PM HASINA BETTER START LOOKING FOR THE EXIT DOOR.pic.twitter.com/AP0EKq4BB4

— Steve Hanke (@steve_hanke) August 4, 2024