Ιρανική επίθεση στο Ισραήλ εντός 48 ωρών αναμένουν οι ΗΠΑ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Αντονι Μπλίνκεν προειδοποίησε τους ομολόγους του από τις χώρες της G7 ότι η Ουάσινγκτον εκτιμά πως μία ιρανική επίθεση στο Ισραήλ θα μπορούσε να ξεκινήσει μέσα στις επόμενες 24 έως 48 ώρες, αναφέρει το Axios, επικαλούμενο πηγές που ενημερώθηκαν σχετικά.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Μπλίνκεν είχε επικοινωνία με τους ομολόγους του εν μέσω προσπαθειών των ΗΠΑ να αποκλιμακώσουν τις εντάσεις στην περιοχή και να αποτρέψουν την έκρηξη ολοκληρωτικού πολέμου.

Scoop: Blinken told G7 Iran and Hezbollah could attack Israel in next 24 hours https://t.co/tXB5aCYtvI

— Axios (@axios) August 5, 2024