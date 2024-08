Explainer: Πού οφείλεται η έξαρση της ακροδεξιάς βίας στη Βρετανία;

Η Βρετανία βιώνει τη μεγαλύτερη έκρηξη αντιμεταναστευτικής και ακροδεξιάς βίας των τελευταίων ετών. Πόλεις και κωμοπόλεις έχουν καταληφθεί από όχλους εξαγριωμένων, οι οποίοι, συχνά με καλυμμένα τα πρόσωπά τους φωνάζουν συνθήματα κατά των μεταναστών, επιτίθενται σε ξενοδοχεία που φιλοξενούν αιτούντες άσυλο και σε ισλαμικά τεμένη, συγκρούονται με την αστυνομία και προκαλούν εκτεταμένες καταστροφές.

Οι ταραχές ξέσπασαν μετά την επίθεση με μαχαίρι στην παραθαλάσσια πόλη Σάουθπορτ, κοντά στο Λίβερπουλ στη βορειοδυτική Αγγλία. Τρία κορίτσια έχασαν τη ζωή τους από την επίθεση που δέχθηκαν ενώ συμμετείχαν σε μάθημα χορού. Πριν επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του υπόπτου ως δράστη – του 17χρονου Αξελ Ρουντακουμπάνα – Ακροδεξιοί διέδωσαν ψευδώς ότι ο ύποπτος ήταν μουσουλμάνος, καθώς και ότι είχε φτάσει πρόσφατα στη Βρετανία για να ζητήσει άσυλο. Αντιμεταναστευτικές ομάδες χρησιμοποίησαν την επίθεση με μαχαίρι για να υποδαυλίσουν την οργή για τις ροές μεταναστών και να τροφοδοτήσουν το ισλαμοφοβικό αίσθημα.

Οι πρώτες ταραχές ξέσπασαν στο Σάουθπορτ την περασμένη Τρίτη. Εκατοντάδες κινητοποιήθηκαν, πολλοί προερχόμενοι από άλλες πόλεις και πραγματοποίησαν πορεία μίσους προς μουσουλμανικό τέμενος. Είχαν προηγηθεί καλέσματα εξτρεμιστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στα βίαια επεισόδια που ακολούθησαν τραυματίστηκαν περισσότεροι από 50 αστυνομικοί, κάποιοι σοβαρά, οι οποίοι δέχτηκαν επιθέσεις με τούβλα και μπουκάλια, ενώ πυρπολήθηκε αστυνομικό όχημα.

❗️🔥🇬🇧 -Anti-immigration riots have erupted in Sunderland, UK, following protests against the police and immigration policies in response to the murder of three girls by a young man of Rwandan descent in Southport.

The town’s police station was set ablaze during the… pic.twitter.com/VrxKaHn8gi

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) August 2, 2024