Βουλγαρία: Σε τροχιά νέων πρόωρων εκλογών, άκαρπες οι εντολές σχηματισμού κυβέρνησης

Σε βουλευτικές εκλογές προχωρά η Βουλγαρία, για έβδομη φορά μέσα σε τρία χρόνια, καθώς το κόμμα «Υπάρχει κι αυτός ο Λαός» (ΙΤΝ) επέστρεψε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον πρόεδρο Ρούμεν Ράντεφ. Το ΙΤΝ είχε έρθει έκτο στις εκλογές της 8ης Ιουνίου και είχε εξασφαλίσει μόλις 16 έδρες στη Βουλή των 240 βουλευτών.

Ο Ρούμεν Ράντεφ του έδωσε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στις 29 Ιουνίου, έπειτα από την αποτυχία των δύο μεγαλύτερων σε δύναμη κομμάτων, του GERB του Μπόικο Μπορίσοφ και του μεταρρυθμιστικού «Συνεχίζουμε την αλλαγή» (PP), να σχηματίσουν κυβέρνηση.

ITN have returned the 3rd Mandate unfulfilled, therefore we are heading for new elections.

This will be Bulgaria’s 8th elections in three years. (2021A, 2021J, 2021N, 2021Pres, 2022, 2023, 2024J, 2024Autumn)

