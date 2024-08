Μέση Ανατολή: Ιράν και Ισραήλ μετρούν συμμάχους πριν το σημείο «μηδέν»

Εντείνεται το πολεμικό κλίμα μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, λίγες ώρες αφότου οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι η Τεχεράνη μπορεί να επιτεθεί στο Ισραήλ ακόμη και μέσα στο επόμενο 24ωρο. Στον Λευκό Οίκο θα πραγματοποιηθεί έκτακτο συμβούλιο ασφαλείας υπό τον Τζο Μπάιντεν αργά το βράδυ ώρα Ελλάδας, γεγονός που προϊδεάζει για ενδεχόμενη ιρανική επίθεση ίσως και τις πρώτες ώρες της Τρίτης.

Εν αναμονή των αντιποίνων του Ιράν για τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, το υπουργείο Εξωτερικών στην Τεχεράνη κάλεσε τους πρεσβευτές των χωρών που εδρεύουν στο Ιράν για να τους εξηγήσει «το ηθικό καθήκον» που έχει η χώρα να τιμωρήσει το Ισραήλ. Το Ιράν έχει χαρακτηρίσει τον θάνατο του Χανίγια «τυχοδιωκτισμό» και παραβίαση του διεθνούς δικαίου από το Ισραήλ.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Νάσερ Καναάνι, είπε ότι η απάντηση της Τεχεράνης είναι αναπόφευκτη. «Το Ιράν επιδιώκει να εδραιώσει σταθερότητα στην περιοχή, αλλά αυτό θα έρθει μόνο με την τιμωρία του επιτιθέμενου και τη δημιουργία αποτρεπτικών δυνάμεων ενάντια στον τυχοδιωκτισμό του σιωνιστικού καθεστώτος [Ισραήλ]», είπε καλώντας τις ΗΠΑ να σταματήσουν να υποστηρίζουν το Ισραήλ. Πρόσθεσε επίσης ότι η διεθνής κοινότητα απέτυχε στο καθήκον της να διαφυλάξει τη σταθερότητα στην περιοχή και θα έπρεπε να υποστηρίξει την «τιμωρία του επιτιθέμενου».

Το Ιράν, επίσης, έχει συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (ΟΙΣ) την Τετάρτη, στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, στη διάρκεια της οποίας θα προσπαθήσει να πιέσει τα αραβικά κράτη να υποστηρίξουν το δικαίωμα του Ιράν να τιμωρήσει το Ισραήλ με αντίποινα. Μέχρι στιγμής, πολλοί ηγέτες χωρών του Κόλπου είναι πρόθυμοι να καταδικάσουν τις ενέργειες του Ισραήλ, αλλά έχουν ζητήσει από το Ιράν να επιδείξει αυτοσυγκράτηση.

Στο πλαίσιο των διπλωματικών επαφών του Ιράν με συμμάχους του εντάσσεται και η επίσκεψη στην Τεχεράνη του Σεργκέι Σοϊγκού, πρώην υπουργού Αμυνας της Ρωσίας και νυν γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο Σοϊγκού θα συναντήσει υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους και πιθανότατα και τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο, Μασούντ Πεζεσκιάν.

Από την άλλη πλευρά, και ενώ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποιεί ότι μια επίθεση εναντίον του Ισραήλ θα προκαλέσει σφοδρή απάντηση, δέχεται σφοδρή κριτική ότι δεν έχει κάνει αρκετά για να αποτρέψει τα αντίποινα του Ιράν. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιάιρ Λάπιντ έγραψε στο Χ: «Είναι η ισραηλινή κυβέρνηση, αυτό που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες, το νέο πρότυπο; Είναι αποδεκτό για εσάς εδώ και πέντε ημέρες μια ολόκληρη χώρα να κάθεται και να περιμένει να τη βομβαρδίσουν; Δεν υπάρχει αποτροπή και δεν υπάρχει κυβέρνηση».

Ταυτόχρονα, γίνονται κινήσεις προς τις χώρες συμμάχους του Ισραήλ, για στήριξη. Ο υπουργός Αμυνας, Γιοάβ Γκάλαντ, μετά τη συνομιλία που είχε με τον Ιταλό ομόλογό του, Γκουίντο Κροσέτο, έγραψε στο Χ: «Ευχαριστώ υπουργέ, για την αλληλεγγύη, την ηγεσία και τη σταθερή σας στάση σχετικά με το ιρανικό ζήτημα. Συζητήθηκε επίσης η άμεση σημασία της επίτευξης συμφωνίας για την επιστροφή των ομήρων. Προτρέπουμε τους εταίρους μας να σταθούν δίπλα στο Ισραήλ αυτή τη στιγμή».

Spoke with my friend, Italian Minister of Defense @GuidoCrosetto – updated him on security developments and threats posed by Iran and its proxies. We discussed IDF readiness and cooperation with our allies.

Thank you Minister, for your solidarity, leadership, and firm stance…

— יואב גלנט – Yoav Gallant (@yoavgallant) August 5, 2024