Βρετανία: Ο πρωθυπουργός Στάρμερ υπόσχεται «σθεναρή απάντηση» στις ταραχές

Δυναμική απάντηση στις βιαιοπραγίες το Σαββατοκύριακο σε ολόκληρη Βρετανία από ακροδεξιούς διαδηλωτές που, εκμεταλλευόμενοι τη δολοφονία τριών κοριτσιών σε μάθημα χορού, προκάλεσαν σοβαρά επεισόδια σε αντιμεταναστευτικές κινητοποιήσεις, ετοιμάζεται να δώσει η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ. Ο Βρετανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε τα ακόλουθα μέτρα: «γρήγορες» καταδίκες για τους ενόχους και σώμα ειδικών αστυνομικών που θα περιπολούν στους δρόμους.

Επίσης, μέσω του εκπροσώπου του απάντησε και στον Αμερικανό πολυεκατομμυριούχο Ελον Μασκ, που κάτω από βίντεο στο Χ, με τις βίαιες ταραχές στο Λίβερπουλ, έγραψε: «Ο εμφύλιος πόλεμος είναι αναπόφευκτος».

Ο εκπρόσωπος του Κιρ Στάρμερ επισήμανε ότι η βία προήλθε από μια μικρή μειοψηφία ανθρώπων που «δεν μιλούν για τη Βρετανία» και είπε ότι ο πρωθυπουργός δεν συμμερίζεται τα αισθήματα του δισεκατομμυριούχου, ο οποίος έχει προηγουμένως επικριθεί ότι επέτρεψε σε ακροδεξιούς να επιστρέψουν στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. «Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τέτοια σχόλια», είπε ο εκπρόσωπος. «Αυτό που έχουμε δει σε αυτή τη χώρα είναι οργανωμένη, βίαιη εγκληματικότητα που δεν έχει θέση, ούτε στους δρόμους μας ούτε στο διαδίκτυο. Μιλάμε για μια μειοψηφία τραμπούκων που δεν μιλούν για τη Βρετανία, και ως απάντηση σε αυτό, έχουμε δει μερικούς από τους καλύτερους από τις κοινότητές μας να βγαίνουν μπροστά και να δίνουν λύσεις στο χάος».

Σύμφωνα με το Εθνικό Συμβούλιο Αρχηγών της Αστυνομίας (NPCC) στη Βρετανία, στη διάρκεια των ταραχών του Σαββατοκύριακου, συνελήφθησαν 378 άτομα. Οι προσαγωγές συνεχίζονται έως ότου εντοπιστούν όλοι όσοι προέβησαν σε λεηλασίες σε ξενοδοχεία που φιλοξενούν αιτούντες άσυλο, σε επιθέσεις εναντίον τεμενών και σε πλιάτσικο καταστημάτων προκειμένου να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

Ο πρόεδρος του NPCC, Γκάβιν Στίβενς, είπε ότι «κάθε κοινότητα σε όλη τη χώρα έχει επηρεαστεί κατά κάποιον τρόπο από τη βίαιη αναταραχή που είδαμε την περασμένη εβδομάδα. Θέλω να διαβεβαιώσω το κοινό ότι υπάρχει κοινή και ισχυρή αστυνομική απάντηση σε όλη τη χώρα και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση και να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες είναι ασφαλείς. Ζητήθηκε από όλες τις αστυνομικές διευθύνσεις όχι μόνο να αυξήσουν τον αριθμό των ειδικών πόρων στην περιοχή τους, αλλά και να συνεισφέρουν σε περιφερειακά αποθέματα, συντονισμένα σε εθνικό επίπεδο».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, από την πλευρά του, στο ίδιο μήκος κύματος, είπε για τους δράστες των ταραχών και των λεηλασιών: «Οποιο και αν είναι το κίνητρό τους, αυτό δεν είναι η διαμαρτυρία, είναι ξεκάθαρη βία. Δεν θα ανεχθούμε επιθέσεις εναντίον τεμενών ή εναντίον των μουσουλμανικών κοινοτήτων μας. Ο νόμος θα επιβληθεί σε όλη του την ισχύ για αυτούς που έχουν ταυτοποιηθεί ότι συμμετείχαν».

This is not protest, it is pure violence.

We will have a standing army of public duty officers.

We will ramp up criminal justice.

We will apply criminal law online as well as offline.

We will not tolerate attacks on mosques or on Muslim communities. pic.twitter.com/C1SmjJjo4R

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) August 5, 2024