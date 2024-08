«Συκοφαντίες και ψέματα» – Η απάντηση της Τουρκίας στον Ισραηλινό ΥΠΕΞ

Αιχμηρή απάντηση σε όσα ανέφερε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Ισραέλ Κατς για τη στάση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απέναντι στη Χαμάς και το Ισραήλ, εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας.

«Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ έχει συνηθίσει να κάνει ανιστόρητες αναρτήσεις, γεμάτες συκοφαντίες και ψέματα, με στόχο τη χώρα μας και τον πρόεδρό μας», σημειώνεται στην ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ.

«Το εν λόγω άτομο έχει χάσει προ πολλού το προνόμιο να θεωρείται πρόσωπο αντάξιο προς συζήτηση. Η Τουρκία, όπως και στο παρελθόν, έτσι και σήμερα θα συνεχίσει να παρέχει την ισχυρότερη υποστήριξη στους Παλαιστίνιους», προστίθεται.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, Ομέρ Τσελίκ, ανέφερε σε ανάρτησή του πως ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών «είναι αντίγραφο του υπουργού Εξωτερικών του Χίτλερ, Ρίμπεντροπ». «Ο λόγος του Κατς είναι ίδιος με τον λόγο των Ναζί εκείνης της εποχής» συμπλήρωσε.

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ είχε χαρακτηρίσει τον Ερντογάν «αντισημίτη δικτάτορα», τονίζοντας πως «επιτέθηκε στις ΗΠΑ και τις δυτικές χώρες λέγοντας ότι “είναι όμηροι των σιωνιστών”».

Στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κατς επισύναψε μια εικόνα – προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, στην οποία αποτυπώνεται ο Τούρκος πρόεδρος να κρατάει ένα κινητό που είναι συνδεδεμένο με την εφαρμογή Instagram.

«Ερντογάν, αυτοί που κρατούνται όμηροι είναι οι πολίτες της Τουρκίας, παγιδευμένοι στη δικτατορία σου. Μπλοκάρατε το Instagram για 57 εκατομμύρια χρήστες στη χώρα σας, αλλά αφήσατε ελεύθερη την πρόσβαση στον δικό σας λογαριασμό», έγραψε χαρακτηριστικά ο Κατς.

«Οσες επιθέσεις κι αν γίνουν εναντίον μου, θα συνεχίσω να αποκαλύπτω την αλήθεια στους πολίτες της Τουρκίας και του κόσμου. Ενας ηγέτης που αγκαλιάζει τη Χαμάς, καταπιέζει τον λαό του και συμπεριφέρεται σαν δικτάτορας, είναι δικτάτορας», κατέληξε η ανάρτηση του Ισραηλινού ΥΠΕΞ.

The anti-Semitic dictator @RTErdogan attacked the US and Western countries yesterday, saying they were “taken hostage by the Zionists in Israel.”

Erdoğan, the ones taken hostage are the citizens of Turkey, trapped in your dictatorship. You blocked Instagram for 57 million users… pic.twitter.com/EOgELcp2G4

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 6, 2024