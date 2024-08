Η Κάμαλα Χάρις καλωσόρισε τον Τιμ Γουόλς ως υποψήφιο αντιπρόεδρό της

Η υποψήφια των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές, Κάμαλα Χάρις, ανακοίνωσε με γραπτό μήνυμά της στους υποστηρικτές της ότι επέλεξε τον κυβερνήτη της Μινεσότα Τιμ Γουόλς ως υποψήφιο αντιπρόεδρο.

«Με υπερηφάνεια ανακοινώνω ότι ζήτησα από τον Τιμ Γουόλς να είναι ο υποψήφιος αντιπρόεδρός μου. Ως κυβερνήτης, προπονητής, δάσκαλος και βετεράνος, έχει προσφέρει για τις εργαζόμενες οικογένειες όπως η δική του. Είναι υπέροχο να τον έχουμε στην ομάδα», σημειώνει η Χάρις στην ανάρτησή της.

I am proud to announce that I’ve asked @Tim_Walz to be my running mate.

As a governor, a coach, a teacher, and a veteran, he’s delivered for working families like his.

It’s great to have him on the team.

Now let’s get to work. Join us:https://t.co/W4AE2WlMTj

— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 6, 2024