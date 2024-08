Μέση Ανατολή: Υπερπτήσεις του Ισραήλ στον Λίβανο και νέες απειλές από Νασράλα

Χαμηλές πτήσεις πάνω από τη Βηρυτό, με τα αεροσκάφη να σπάνε το φράγμα του ήχου, πραγματοποίησαν ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη, ανεβάζοντας την ένταση στη Μέση Ανατολή. Είχε προηγηθεί επίθεση της Χεζμπολάχ με drones και πυραύλους σε περιοχές στο βόρειο Ισράηλ, για τις οποίες είχε διευκρινίσει ότι η απάντηση στη δολοφονία του Νο2 της οργάνωσης, Φουάντ Σουκρ, «δεν έχει έρθει ακόμα».

Τις τελευταίες ημέρες τα τύμπανα του πολέμου στη Μέση Ανατολή ακούγονται όλο και πιο δυνατά, καθώς το Ιράν έχει απειλήσει το Ισραήλ ότι «οφείλει» και θα εκδικηθεί για τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, και η Χεζμπολάχ του Λιβάνου έχει ορκιστεί ότι θα κάνει το ίδιο για τη δολοφονία του στρατιωτικού διοικητή της Φουάντ Σουκρ.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο και στο Reuters, στη Βηρυτό, τα ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη κατά τις υπερπτήσεις τους πάνω από την πρωτεύουσα του Λιβάνου προκάλεσαν από τους πιο εκκωφαντικούς κρότους που έχουν ακούσει οι κάτοικοι τα τελευταία χρόνια.

Breaking

Loudest sonic boom I have ever heard in the past few weeks over Beirut. Jets were right above us in downtown Beirut

This is what we saw pic.twitter.com/rkMU4umbG6

— Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) August 6, 2024