Χαμάς: Ο Γιαχία Σινουάρ διάδοχος του Χανίγια

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι ο Γιαχία Σινουάρ, ο επικεφαλής του στρατιωτικού σκέλους της οργάνωσης, διαδέχεται τον δολοφονηθέντα Ισμαήλ Χανίγια, που ήταν επικεφαλής του πολιτικού σκέλους.

Την πληροφορία μετέδωσαν οι Times of Israel και το δίκτυο Al Jazeera. Ο ορισμός του στην ηγεσία της Χαμάς γίνεται σε μια περίοδο που η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή φαίνεται ότι είναι προ των πυλών, καθώς αναμένεται η απάντηση του Ιράν στη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη, αλλά και της Χεζμπολάχ για τον θάνατο του Νο2 της οργάνωσης, Φουάντ Σουκρ.

Ο Γιαχία Σινουάρ θεωρείται ο αρχιτέκτονας της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου και έχει χαρακτηριστεί «τρομοκράτης» από την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Breaking | Hamas announces Yahya Sinwar as the new head of its political bureau, succeeding the late Ismail Haniyeh. pic.twitter.com/Ql3IHBmntN

— Quds News Network (@QudsNen) August 6, 2024