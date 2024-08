Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως θα δώσει «συνέντευξη» στον Μασκ

Ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε μια «μεγάλη συνέντευξη» με τον δισεκατομμυριούχο υποστηρικτή του Ελον Μασκ, το βράδυ της ερχόμενης Δευτέρας.

Ο Τραμπ έκανε την ανακοίνωση στη δική του πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας πως «θα ακολουθήσουν περαιτέρω πληροφορίες».

Στα μέσα Ιουλίου, η Wall Street Journal είχε αποκαλύψει πως ο δισεκατομμυριούχος σκοπεύει να προσφέρει περίπου 45 εκατ. δολάρια τον μήνα σε οργάνωση που υποστηρίζει την εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ, την οποία χρηματοδοτούν ήδη άλλοι επιχειρηματίες του τομέα της τεχνολογίας.

Η οργάνωση «America PAC», η οποία ιδρύθηκε στα τέλη Μαΐου συγκαταλέγεται στις λεγόμενες «super PACs» («επιτροπές πολιτικής δράσης»), νομικά πρόσωπα τα οποία τύποις δεν συνδέονται με κομματικές οργανώσεις ούτε εκστρατείες.

Ο Μασκ έχει συνταχθεί ανοικτά με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ μετά την δολοφονική απόπειρα που έγινε σε βάρος του Ρεπουμπλικάνου πολιτικού. «Υποστηρίζω πλήρως τον πρόεδρο Τραμπ και εύχομαι για την ταχεία ανάρρωσή του» είχε γράψει στον προσωπικό του λογαριασμό.

I fully endorse President Trump and hope for his rapid recovery pic.twitter.com/ZdxkF63EqF

— Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2024