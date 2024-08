Ενας μοναδικός διαβήτης ανακαλύφθηκε στον κήπο του Κοπέρνικου

Μια ενδιαφέρουσα ανακάλυψη έκαναν ερασιτέχνες αρχαιολόγοι στην πόλη Φρόμπορκ στην Πολωνία, όπου είχει ζήσει ο Νικόλαος Κοπέρνικος, ο ευρηματικός αστρονόμος του 16ου αιώνα.

Σε ανασκαφή τους οι ερασιτέχνες αρχαιολόγοι βρήκαν ένα διαβήτη, που σύμφωνα με τοπικό μουσείο θα μπορούσε να ανήκει στον αστρονόμο της Αναγέννησης ο οπίος τοποθέτησε τον ήλιο στο κέντρο του ηλιακού συστήματος, αντί της Γης.

Ο διαβήτης βρέθηκε σε κήπο στο Φρόμπορκ, στον οποίο ο Κοπέρνικος κατέγραφε τις παρατηρήσεις του για το διάστημα.

Σύμφωνα με τη ομάδα Misja Skarb, που συμμετείχε στην έρευνα, «αυτό το εκπληκτικό εύρημα όχι μόνο μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο, στην περίοδο που ο Κοπέρνικος έκανε τις πρωτοποριακές του ανακαλύψεις, αλλά και ανοίγει νέες δυνατότητες για την κατανόηση των μεθόδων εργασίας του».

Σε βίντεο που ανέβασαν στο YouTube, o Νταβίντ Στενκ της ομάδας Misja Skarb, είπε πως ο κήπος αυτός επιλέχθηκε λόγω ενός αστικού μύθου, για μία σήραγγα που υποτίθεται πως χρησιμοποιούσε ο Κοπέρνικος για να μεταβαίνει από το κτίριο όπου εργαζόταν στον καθεδρικό ναό της πόλης.

Η Ζοριάνα Πόλενικ από το Μουσείο Κοπέρνικου στο Φρόμπορκ, εξήγησε, μιλώντας σε δημοσιογράφους ότι ο διαβήτης είναι κατασκευασμένος από κράμα χαλκού και μπορεί να χρονολογηθεί στον 16ο αιώνα. Πρόσθεσε ότι «θα μπορούσε να ανήκει στον ίδιο τον Νικόλαο Κοπέρνικο».

