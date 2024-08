Γάζα: Ο ΠΟΥ στέλνει 1 εκατ. εμβόλια για την πολιομυελίτιδα

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα στείλει περισσότερα από ένα εκατομμύριο εμβόλια για την πολιομυελίτιδα στη Λωρίδα της Γάζας, μετά τον εντοπισμού του ιού σε δείγματα λυμάτων.

«Ο ΠΟΥ στέλνει περισσότερα από 1 εκατ. εμβόλια που θα χορηγηθούν τις επόμενες εβδομάδες» στον παλαιστινιακό θύλακα, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρή υγειονομική κρίση έπειτα από 10 μήνες πολέμου μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, ανέφερε ο επικεφαλής του Οργανισμού, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

«Ο εντοπισμός του ιού σε λύματα στη Γάζα είναι ένδειξη ότι κυκλοφορεί στην κοινότητα και θέτει σε κίνδυνο τα ανεμβολίαστα παιδιά», πρόσθεσε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Γενεύη.

The detection of #polio in wastewater in #Gaza is a tell-tale sign that the virus has been circulating in the community, putting unvaccinated children at risk.

In coordination with the Ministry of Health, @WHO, @UNICEF, @UNRWA and partners are preparing two rounds of polio…

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) August 7, 2024