Ο δήμος της Χάγης απειλεί με έξωση τον Ολλανδό πρωθυπουργό

Με έξωση κινδυνεύει ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Ντικ Σχοφ. Ελαβε τελεσίγραφο από τον Δήμο της Χάγης όπου βρίσκεται ο «Πυργίσκος» – δηλαδή το πρωθυπουργικό γραφείο του – ότι θα πρέπει να φύγει αμέσως από το κτίριο, καθώς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

Ο Δήμος της Χάγης ζητά επί 14 χρόνια να εκκενωθεί το κτίριο, ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίας συντήρησης και ανακαίνισή του, ωστόσο πάντα με διάφορες αιτιολογίες το κτίριο δεν άδειαζε και οι πρωθυπουργικές υπηρεσίες δεν μεταφέρονταν αλλού. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες στη μεταφορά των πληροφοριακών συστημάτων, λόγω των «κρατικών μυστικών» που περιέχουν.

Μετά το πολλοστό αίτημα αναβολής της μετακόμισης, ο δήμος της Χάγης έδωσε διορία στον Σχοφ και στους συνεργάτες του μέχρι τις 31 Αυγούστου για να φύγουν από το κτίριο, όπου είναι σε εξέλιξη εργασίες ανακαίνισης. Αν δεν συμμορφωθούν μέχρι τότε, θα τους επιβάλει πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ ανά εβδομάδα.

«Συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες όσον αφορά την ασφάλεια των συνεργατών μας», ανέφεραν οι υπηρεσίες του πρωθυπουργού, ζητώντας νέα αναβολή μέχρι τα Χριστούγεννα. Οπως εξήγησαν, θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ασφάλεια των «κρατικών απορρήτων» και για τον σκοπό αυτόν λαμβάνονται «διάφορα μέτρα». Σύμφωνα εξάλλου με το πρωθυπουργικό γραφείο, οι συνεδριάσεις του υπουργικού συμβουλίου γίνονται ήδη σε άλλον χώρο και ένα μέρος του προσωπικού έχει μετακομίσει. Σύντομα θα δοθεί και μια απάντηση στο «τελεσίγραφο» του δημάρχου.

«Τελειώνετε, πάνε 14 χρόνια! Αν είναι τόσο σημαντικό, λύστε το πρόβλημα», είπε ο δήμαρχος Χάγης, Γιαν Φαν Ζάνεν, που πρόσθεσε ότι όλα αυτά τα χρόνια προειδοποιούν για τον κίνδυνο πυρκαγιάς στο κτήριο.

