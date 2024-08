Βουλγαρία: Το κοινοβούλιο ενέκρινε νόμο που απαγορεύει τη «ΛΟΑΤΚΙ προπαγάνδα» στα σχολεία

Το κοινοβούλιο της Βουλγαρίας ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία νόμο που απαγορεύει τη «ΛΟΑΤΚΙ προπαγάνδα» στα σχολεία. Αφορμή της εσπευσμένης υιοθέτησης του νομοσχεδίου ήταν ο «πολιτισμικός πόλεμος» που αναζωπυρώθηκε στη χώρα από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Τη νομοθεσία είχε καταθέσει το ακροδεξιό κόμμα «Αναγέννηση» και την υπερψήφισαν 159 βουλευτές (εκ των οποίων και οι βουλευτές του GERB, του πρώην πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ), 22 καταψήφισαν και 13 απείχαν.

Το νομοσχέδιο ορίζει ότι καθίσταται παράνομη η «ενθάρρυνση» ενός «μη παραδοσιακού σεξουαλικού προσανατολισμού» και η ταυτότητα φύλου που είναι «διαφορετική από τη βιολογική», ουσιαστικά υιοθετώντας το μοντέλο αντίστοιχου ουγγρικού νόμου που αποδοκιμάστηκε έντονα στις Βρυξέλλες.

Οι εισηγητές είπαν ότι ήταν αναγκαίο να περάσει γρήγορα ένα νομοσχέδιο, λόγω της «απαράδεκτης κανονικοποίησης του μη παραδοσιακού σεξουαλικού προσανατολισμού» που προωθείται μέσω «προπαγάνδας».

Σύμφωνα με την Ντενίτσα Λουμπένοβα, δικηγόρο της ένωσης ΛΟΑΤΚΙ Deistvie («Δράση»), οι ακροδεξιοί επωφελήθηκαν από τον «πολιτιστικό πόλεμο» που έχει ξεσπάσει με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, για να προωθήσουν αυτήν τη μεταρρύθμιση. Την τελετή επέκρινε και η Ορθόδοξη Εκκλησία της Βουλγαρίας, ενώ η βουλγαρική κυβέρνηση κατήγγειλε τη συμμετοχή της Αλγερινής μποξέρ Ιμάνι Κελίφ και της Ταϊβανέζας Λιν Γιου-τινγκ, με το σκεπτικό ότι ανήκαν «σε άλλο φύλο».

Με τον νόμο αυτό η ακροδεξιά ελπίζει να βελτιώσει τα ποσοστά της στις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν σε δύο μήνες, υποστήριξε η Λουμπένοβα, ενώ ο Ράντοσλαβ Στογιάνοφ, ο αντιπρόεδρος της βουλγαρικής Επιτροπής του Ελσίνκι, είπε ότι ο νέος νόμος θα δυσχεράνει την «επιστημονική ενημέρωση» των μαθητών όσον αφορά τις μειονότητες.

Bulgaria🇧🇬: Parliament just passed a law banning LGBT propaganda among kids. Setting up a precedent defining “non-traditional sexual orientations”. The pro-Russian “Vazrazhdane” party introduced it but it got wide support even from EU’s liberal sweethearts GERB (@BoykoBorissov)🧵 pic.twitter.com/1Pm35PL3TQ

— Mirela Zarichinova (@MirelaRayuela) August 7, 2024