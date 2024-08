«Το Ιράν καλεί τα αεροσκάφη να αποφύγουν τον εναέριο χώρο του»

Συναγερμό, εν μέσω φόβων ότι επίκεινται τα ιρανικά αντίποινα στο Ισραήλ, προκάλεσε ΝΟΤΑΜ (προειδοποίηση ασφαλείας) των αιγυπτιακών αρχών, με την οποία καλούν τα αεροσκάφη να αποφύγουν τον ιρανικό εναέριο χώρο από τις 04.00 έως τις 07.00 το πρωί της Πέμπτης. Αιγύπτιος αξιωματούχος είπε ότι προειδοποίηση έχει στείλει το Ιράν σε όλες τις χώρες.

«Oλες οι αιγυπτιακές αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να αποφεύγουν να πετούν πάνω από το FIR της Τεχεράνης. Κανένα σχέδιο πτήσης δεν θα γίνει αποδεκτό για πτήσεις πάνω από αυτήν την περιοχή», επισημαίνεται στην προειδοποίηση των αιγυπτιακών αρχών, που αναφέρεται σε αυτό το διάστημα τριών ωρών.

Σύμφωνα με τον OPSGROUP, οργανισμό που μοιράζεται πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των εναέριων χώρων, σημειώνει ότι «μια τέτοια NOTAM από την Αίγυπτο είναι πολύ ασυνήθιστη. Είναι πιθανό να πρόκειται για μια ένδειξη ιρανικής απάντησης στο Ισραήλ και μια ευρύτερη διαταραχή του εναέριου χώρου. Tην ίδια στιγμή ενδέχεται να υπάρχει άλλος λόγος».

Egyptian planes are actively avoiding Iranian airspace.

Such a NOTAM from Egypt is unusual and may indicate a potential Iranian response to Israel because the last attack on Israel took place in the night during this timeframe. pic.twitter.com/NSbqcuR5JY

