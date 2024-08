Banksy: Τρία έργα σε δύο ημέρες σε τοίχους του Λονδίνου

Ο καλλιτέχνης γκράφιτι Banksy παρουσίασε μέσα σε δύο ημέρες τρία διαφορετικά νέα έργα του σε τοίχους δρόμων του Λονδίνου. Και τρία έχουν ως θέμα τους ζώα και μάλιστα ο αριθμός των ζώων αυξάνεται κατά ένα κάθε ημέρα.

Όπως συνηθίζει ο καλλιτέχνης, παρουσίασε τα έργα του με αναρτήσεις στο Χ.

Την Τρίτη, το πρώτο έργο που αποκαλύφθηκε με την υπογραφή του μυστηριώδους καλλιτέχνη απεικονίζει μια κατσίκα σκαρφαλωμένη σε μία προεξοχή του κτιρίου, από την οποία φαίνεται να πέφτουν βράχοι. Βρίσκεται σε τοίχο κτηρίου κοντά στη γέφυρα Kew στο Ρίτσμοντ, του νοτιοδυτικού Λονδίνου, ενώ μια κάμερα κλειστού κυκλώματος είναι στραμμένη προς το μέρος της κατσίκας.

While doing a afternoon run i London – because I’m coaching Brentford FC in the Throw-ins – I suddenly met Banksy 👀🎯 #banksy #art #streetart #london #throwincoach #thomasgronnemark pic.twitter.com/FJ5LewIHDP

Το δεύτερο είναι δύο ελέφαντες που βγάζουν τα κεφάλια τους από δύο κλειστά παράθυρα και μοιάζει να «χαιρετούν» ο ένας τον άλλο με τις προβοσκίδες τους. Βρίσκεται στην πλευρά ενός σπιτιού στο Edith Terrace στο Τσέλσι.

Το τρίτο εμφανίστηκε την Τετάρτη και δείχνει τρεις μαϊμούδες να κρέμονται από μια σιδηροδρομική γέφυρα στο Brick Lane του Λονδίνου.

This new #Banksy animal art just dropped. Number 3 in his new urban wildlife series. Brick Lane, London.

🙉🙈🙊 pic.twitter.com/hTpZ8wF0dB

