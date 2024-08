Προειδοποίηση Μπάιντεν για Τραμπ: «Το εννοεί όταν λέει ότι αν χάσει, θα γίνει λουτρό αίματος»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι «δεν είναι σίγουρος» πως η μεταβίβαση της εξουσίας θα γίνει ειρηνικά σε περίπτωση ήττας του Ρεπουμπλικάνου προκατόχου του και υποψήφιου στις εκλογές του Νοεμβρίου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με απόσπασμα συνέντευξής του στο CBS που μεταδόθηκε χθες Τετάρτη.

In his first TV interview since exiting the 2024 race, President Biden tells CBS News’ @costareports he’s “not confident at all” that a peaceful transfer of power will happen in January 2025 if former President Donald Trump loses.

“He means what he says. We don’t take him… pic.twitter.com/uE4dj5Vzrs

— CBS Sunday Morning 🌞 (@CBSSunday) August 7, 2024